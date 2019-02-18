Konut satışları Ocak ayında yıllık yüzde 24.8 azaldı

İstanbul, 18 Şubat () – Türkiye genelinde toplam konut satışları Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.8 azalarak 72 bin 937 adete gerilerken, aynı dönemde yabancılara konut satışları yüzde 81.9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) verilerine göre; aynı dönemde ipotekli olarak adlandırılan kredili konut satışları da, yüzde 77.2 düşerek 6 bin 537 adete gerilerken, toplam konut satışlarının içinde ipotekli satışların payı yüzde 9.9 düzeyinde kaldı.

Bu dönemde diğer konut satışları, yüzde 2.8 düşüşle 66 bin 400'e geriledi.

İlk defa satılan konut sayısı, yüzde 30 azalarak 31 bin 48’e geriledi ve toplam konut satışları içindeki payı yüzde 42.6 oldu.

İkinci el konut satışları Türkiye genelinde, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.4 düşüşle 41 bin 889’a geriledi.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81.9 artarak 3 bin 168 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2019'da ilk sırayı 1,361 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 601 konut satışı ile Antalya, 182 konut satışı ile Ankara, 177 konut satışı ile Bursa ve 162 konut satışı ile Yalova izledi.

Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 605 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 305 konut ile İran, 195 konut ile Rusya Federasyonu, 191 konut ile Afganistan ve 151 konut ile Ürdün izledi. (Grafik)