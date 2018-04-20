Konut satışları Mart ayında yüzde 14 azaldı

İstanbul, 20 Nisan () - Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 azalarak 110 bin 905 adete geriledi.