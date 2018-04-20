İstanbul, 20 Nisan () - Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 azalarak 110 bin 905 adete geriledi.
Konut satışları Mart ayında yüzde 14 azaldı
İstanbul, 20 Nisan () - Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 azalarak 110 bin 905 adete geriledi.
İstanbul, 20 Nisan () - Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 azalarak 110 bin 905 adete geriledi.
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