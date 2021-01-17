Konut Kredisi Alabilmek İçin Gerekli Koşullar

Vatandaşlarımız konut almak için bazen gerekli nakit parayı biriktiremeye biliyorlar. Bu gibi durumlara ise vatandaşlarımız kredi seçeneğine yöneliyorlar. Fakat her vatandaşımız ise konut kredisi verilmemekte. Bazı koşullar aranıyor. İşte bankaların konut kredisi için aradığı o koşullar;

Vatandaşlarımız iyiden iyiye yükselen konut fiyatları karşısında çareyi kredi de buldu. Vatandaşlarımız konut kredisi çekerek kira yerine kendi evlerine yatırım yapmak istiyorlar. Fakat yükselen kredi oranlarının yanı sıra bankalar da koşulları zorlaştırdı. İşte bankalar tarafından aranan konut kredisi koşullarını bizlerde siz değerli okuyucularımız için derledik;

Kredi Notu

Bankalar tarafından ilk aranan koşullardan biri ise yüksek kredi. Vatandaşlarımız bankalar tarafından sunulan kredilerden faydalanmak istiyorlarsa güzel bir kredi notuna ihtiyaç duyuyorlar.

Vatandaşlarımız eğer kredi notu yüksekse kolay kredi çekebildikleri gibi daha düşük faizlerden de yararlanabiliyorlar. Kredi puanlaması ise 0 ile 1.900 puan arasında yapılmaktadır. Bazı bankalar tabi kredi notu düşük olan vatandaşlarımıza konut kredisi sunmaktadır fakat süreç her iki tarafın içinde ağır ve sancılı geçer.

Kredi puanınıza göre ise bankalar tarafından şu şekilde değerlendirilirsiniz;

Eğer kredi notunuz 0 ila 699 puan arası ise riskli olarak görülürsünüz. Bankalardan uzun vadeli krediler ya da yüksek meblağlar alamazsınız. 700 ila 1.099 arası kredi notunuz olursa da bankalar sizi orta riskli olarak tanımlar. Eğer geliriniz yüksek değil veya teminatınız yoksa yine uzun vadeli krediler ve yüksek meblağlar alamazsınız. 1.100 – 1.499 kredi puanı arasında olanlar ise az riskli gruba girer. Bankalarda ihtiyaç ve taşır kredilerini sorunsuz alabilirsiniz. Fakat konut kredisinde sorunlar yaşayabilirsiniz.

1.500 – 1.699 arası iyi ve 1.700 üstü de çok iyi olarak değerlendirilir. Bu gruptaki vatandaşlarımız kredi çekimlerinde hiçbir zorluk yaşamazlar. Hatta kredi çekerken daha düşük faiz oranlarından da yararlanabilirler.

Sigortalılık Süresi

Bankalar tarafından dikkat edilen diğer bir nokta da sigortalılık süresidir. Çoğu banka için aranan en az süre 3 aydır. Eğer uzun zamandır çalıştığınız sigortalı bir işiniz varsa bu durum sizin yararınıza olur ve kredi notunuza katkıda bulunur.

Gelir Seviyesi

Gelir seviyesi en çok çekmek istediğiniz kredi miktarını etkiler. Yasal olarak aylık taksitleriniz gelirinizin yarsını geçemez.

Diğer Şartlar

Bir diğer şart ise yaş sınırıdır. Vatandaşlarımız kredi çekmek için reşit olmalıdırlar. Yine 65 yaş üstü vatandaşlarımız da kredi çekerken yaşları nedeniyle hayat sigortası gibi bazı zorunlu sigortaları yaptırmak zorundalar. Bunun yanında 65+ üstü vatandaşlarımıza bankalar uzun vadeli kredi vermekten yana değildirler.

Bankalardan tarafından aranan diğer bir koşulda alacağınız evin krediye uygun olmasıdır. Ekspertiz değerinden sonra eğer eviniz krediye uygun çıkmazsa, banka size tüm koşulları sağlasanız bile kredi vermeyecektir.