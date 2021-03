Konut Faizlerinde Dev İndirim! İş bankası Vakıfbank Tüm Bankalar Faizleri Düşürdü!

Covid-19 salgını ile birlikte Merkez Bankası düşük konut kredisi faizine geçmişti. Düşük faiz oranları ve öteleme fırsatı ile rekor düzeyde konut alım ve satımı oldu. Daha sonra da kur ve enflasyon etkisi bu düşük faizli oranlar yerini can yakıcı faizlere bıraktı. Haliyle vatandaş da artan hayat pahalılığında bir de yüksek faiz yükünün altına girmek istemedi. Vatandaşlar kredilerden uzaklaşınca bu sefer bankaların müşterileri de azaldı! Müşteri kaybeden bankalar da başladılar birbiriyle yarışa! Her banka neredeyse her hafta yeni kampanya ya da fırsat duyuruyor! En son kampanya da Ziraat Bankası’ndan gelmişti. Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranlarını bir kez daha düşürmüştü! Diğer bankalar da kamu bankasının bu hamlesinden sonra faiz oranlarını yenilediler! İşte güncel konut kredisi faiz oranları;

ÖZEL BANKALAR

Özellikle Özel Bankalar kredi yarışına devam ediyor. Piyasadaki en düşük özel banka konut kredisi ise Akbank tarafından veriliyor. Bankanın sunduğu faiz oranı %1,34.

İkinci sırada ise Türk Ekonomi Bankası (TEB) geliyor bankanın sunduğu faiz oranı %1,38 ila piyasa ortalamasının altında.

Yapı Kredi ve ING Bank ise müşterilerine konut kredisi için %1,39 faiz oranı sunuyor.

Çok tercih edilen bankalardan olan Garanti ve İş Bankası da ortalama bir faiz oranı veriyor vatandaşlarımıza. Garanti Bank %1,41 faiz oranı sunarken İş Bankası da %1,40 faiz oranı veriyor.

Vatandaşlara oldukça esnek ödeme imkanları sunan QNB Finansbank ve ICBC Bank’ın faizleri biraz daha yüksek. QNB %1,47 faiz verirken Çin merkezli ICBC %1,52 faiz oranı sunuyor.

Alternatif Bank ve Fibabank vatandaşlarımıza yüksek mevduat faizi getirmeleriyle sık sık gündeme geliyorlardı. Fakat iki banka aynı kolaylığı maalesef ki konut kredisinde sağlamıyor. Alternatif Bank %1,57 ve Fibabanka’da %1,62 faiz oranı sunuyor.

Anadolu Bank %1,59 ve OdeaBank’da %1,69 faiz oranıyla piyasadaki en yüksek konut kredisi faiz oranlarına sahip bankalar.

Denizbank ve Şekerbank’ta yine vatandaşlarımız tarafından oldukça sık tercih ediliyorlardı. Fakat iki bankada oldukça yüksek faiz oranları sunuyor. Denizbank %1,79 ve Şekerbank’ta %1,89 faiz oranıyla rekor kırıyor.

HSBC Bank ise piyasadaki en yüksek faiz oranına sahip banka. Bankanın sunduğu konut kredisi oranı %1,90.

ÖDEME PLANI

Sizler için en düşük faiz oranı ve yüksek faiz oranı veren iki bankanın da ödeme planın çıkardık.

Eğer Akbank ile 100 bin TL krediyi %1,34 faiz oranı ile alırsanız aylık ödemeniz 1 bin 680 lira olmakta. Geri ödeme de 203 bin 283 lira.

Eğer vatandaşlarımız 100 bin TL krediyi en yüksek faiz oranı veren HSBC bankasından %1,90 faiz oranı ile alırlarsa aylık ödemeleri 2 bin 171 liraya yükseliyor. Geri ödemeleri de 256 bin 523 lira olmakta.

KAMU BANKALARI

3 kamu bankası arasında en düşük faiz oranı veren banka Vakıfbank. Vakıfbank konut kredisi faiz oranlarını %1,32 olarak güncelledi. Ziraat Bankası %1,39 faiz oranı sunarken Halkbank’ta %1,38 faiz oranı veriyor.

KATILIM BANKALARI

Katılım bankaları vatandaşlarımız tarafından yine oldukça sık tercih ediliyor. Özellikle de bankaların faiz oranı yerine kâr payı oranı almaları vatandaşlar tarafından oldukça sık tercih edilmelerine sebep oluyor.

Vakıf Katılım Bankası vatandaşlarımıza %1,45 kâr payı oranı verirken Albaraka Türk’te %1,55 kâr payı oranı vermekte. Son olarak da Vakıf Katılım %1,45 kar pay oranı sunuyor.