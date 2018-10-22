Konkordato komiseri yetiştirecekler

İSTANBUL,() - İSTANBUL Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, ekim ayında başlatacağı yeni programla sertifikalı konkordato komiseri yetiştirecek.

Son dönemlerde ekonomide sık sık dile getirilen ve 'iflas erteleme' uygulaması yerine gündeme gelen 'konkordato'nun yasal zemini, konkordato komiseri ihtiyacını doğurdu. İstanbul Aydın Üniversitesi de (İAÜ) bu kapsamda geliştirdiği yeni bir sertifika programıyla, konkordato komiseri ihtiyacının giderilmesine katkı sağlayacağını duyurdu.

İAÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nin (İAÜSEM) gerçekleştireceği eğitim kapsamında, konkordato komiserliği faaliyetlerinin ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yürütülmesi amaçlanıyor. Buna göre 26-28 Ekim tarihleri arasında toplam 24 saat verilecek eğitimde adi konkordato, iflastan sonra konkordato, mal varlığının terki suretiyle konkordato ve sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması başlıkları altında konuyla ilgili tüm konular işlenecek.

HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

İAÜ Rektörlüğü onaylı sertifikanın verileceği eğitimi almak isteyenlerde Türk vatandaşı olmak, tam ehliyetli olmak, lisans mezunu olmak, en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, son üç yıl içinde konkordato komiserliğine son verilmemiş olmak, iflas etmemiş olmak, kamu hizmetinden yasaklı olmamak, terör örgütleriyle bağlantılı olmamak, 1 yıldan fazla süreli hapis cezası almamış ya da ekonomik bir suçtan hüküm giymemiş olmak gibi şartlar aranıyor.

KONKORDATO KOMİSERİ NEDİR?

Resmi Gazete’nin 2 Haziran 2018 tarih ve 30439 sayılı nüshasında yayımlanan Konkordato Komiserinin Niteliklerine Ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik’e göre konkordato komiseri, konkordato talebiyle mahkemeye başvuran firmanın talebinin kabul edilmesi üzerine, başvurulan mahkeme tarafından atanıyor. Genelde avukat ve hukukçular arasından atanan konkordato komiseri, firmanın konkordato sürecini yönlendiriyor.