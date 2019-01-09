Kolin: İGA'daki ortaklarımızla hisselerimizin devri üzerine görüşüyoruz

Gökhan Artan / İstanbul, 9 Ocak () - Kolin İnşaat, İstanbul Havalimanı'nın inşası ve işletmesini üstlenen İGA'daki hisselerinin devri için şirketin ortaklarıyla görüşme içinde olduğunu duyurdu.

Kolin İnşaat'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye’nin son dönemde ortaya koyduğu önemli mega projelerden biri olan İstanbul Havalimanı’nın sıfır noktasından itibaren ortakları arasında yer alan kuruluşumuz, bu yatırımın projenin tamamlanma aşamasına gelmesi ve işletmeye açılmasıyla birlikte yeni bir değerlendirmeye gitme kararı almıştır. Kolin İnşaat olarak farklı işlerimizde de ortaklığımızı sürdürdüğümüz İGA'daki ortaklarımızla İGA'daki hisselerimizin devri üzerine görüşmeleri sürdürdüğümüzü bildirmek isteriz" denildi.

İGA'nın yatırımcıları arasında yer alan, Cengiz İnşaat, Mapa İnşaat, Limak İnşaat, Kolin İnşaat ve Kalyon Havacılık İnşaat yüzde 20'şer pay sahibi bulunuyor.