Koç Holding’e “Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Lideri” ödülü

İstanbul, 7 Şubat () - Microsoft Türkiye Ofisi’nde dördüncü kez gerçekleşen Dijital Dönüşüm Ödülleri ‘’IDC Directions 2019” etkinliğinde “Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Lideri” ödülünün sahibi Koç Holding oldu.

International Data Corporation Türkiye ofisi tarafından ilk defa verilen Dijital Dönüşüm Ödülleri, danışma Kurulu değerlendirmesi ile ödül alacak kurum ve projeler belirlendi. Verilen 26 ana ödülün 13’üne hayata geçirdikleri projeler ile Koç Topluluğu Şirketleri lâyık görüldü. Ödülü Koç Dijital Dönüşüm Lideri Dr. Murad Ardaç aldı.

2016 yılında Koç Topluluğu genelinde başlattıkları Dijital Dönüşüm Programı’nın stratejik öncelikleri arasında yer aldığını söyleyen Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, şöyle devam etti:

“Hızla değişen dijital teknolojiler bir yandan fırsatlar getirirken, diğer yandan bu değişimi yönetemeyen şirketler için ciddi tehdit oluşturuyor.

“Bugüne kadar sağlanan başarı, önümüzdeki dönemde de başarıyı garantilemiyor. Bu çerçevede 2016 yılında Koç Topluluğu’nda Dijital Dönüşüm Programı’nı başlattık.

“Amacımız teknolojinin getirdiği imkânları en iyi şekilde değerlendirerek, şirketlerimizin rekabetçi gücünü arttırmak, onları daha verimli, hızlı ve esnek yapılara dönüştürmek ve gelişmiş analitik imkânları kullanarak, veriye dayalı karar verme ve iş yapma disiplinini kültürümüzün vazgeçilmez unsuru haline getirmek.

“Dolayısıyla esas önceliğimiz aslında bir kültürel dönüşüm gerçekleştirmek. Kültürel dönüşüm dediğimiz zaman teknoloji bunun boyutlarından sadece biri. İşte bu sebeple, konuyu bütünsel bir yaklaşımla; başta insan olmak üzere iş modelimiz, organizasyonel yapımız ve iş süreçlerimizle ele alıyoruz.

“Bu çalışmaların alanında saygın ve öncü bir kurum tarafından, sektörün önde gelen değerli isimlerinden oluşan bir Danışma Kurulu’nun değerlendirmesi sonucunda ödülle taçlandırılmasından gurur duyduk.”

IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları, “Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Lideri” seçilen Koç Holding’in başarısını kutladı ve ekledi:

“Teknoloji ve müşteri deneyiminde yenilikçilik bayrağını daima ön sıralarda taşıyan Koç Holding’i ve topluluğun değerli yöneticilerini, Türk ekonomisinin dijitalleşmesine yaptığı katkılar nedeniyle IDC Türkiye adına içtenlikle kutlarım. Koç Topluluğu’nun ülke genelindeki vizyoner ve başarılı yaklaşımının yanı sıra sektörlerinde uzman, doğru yetkinliklerde ve küresel düzeyde yarışabilecek nitelikteki değerlerinden ülkemiz adına gurur duyuyoruz. Stratejik öncelik çerçevesinde CDO’ları zamanında atamak gibi dijitalleşme yolunda birçok ilkte imzasının olması Koç Holding’in ‘Dijital Dönüşüm Lideri’ seçilmesindeki haklı başarısının birer kanıtıdır. IDC Türkiye adına kendilerini tekrar kutlar, başarılarının diğer kurumlarımızın yöneticilerine de ilham kaynağı olmasını dilerim.”

Ödüle layık görülen Koç topluluğu şirketleri şöyle:

DX Leader

1-Koç Holding: Koç Topluluğu Dijital Dönüşüm Programı, Dr. Murad Ardaç

2-Yapı Kredi: Yapı Kredi Mobil, Gülter Bedel

3-Ford Otosan: Ford Otosan Dijital Dönüşüm Programı, Hayriye Karadeniz Omni Experience Inovator

3-Otokoç Otomotiv: LASTICK Information Visionary

1-Demir Export: Madencilikte Büyük Veri ve IoT

1-Yapı Kredi: Finansal Dokümanların Analitik İşlenmesi

2-Tofaş: Fiat Yol Arkadaşım

3-Ford Otosan: Sanayide IoT Platformu Operating Model Master

1-Ford Otosan: Dijital Fabrika

3-Yapı Kredi: YapıKredi WhatsApp Talent Accelarator

1-Yapı Kredi: YapıKredi API Platformu

2-Setur: İşgücü Optimizasyonu & Performans Yönetimi

3-Ford Otosan: İnsan Kaynakları Analitiği ve Çalışan Bağlılığı (Fotoğraflı)