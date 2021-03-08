Kızılay Personel Alımları Başladı! En az 8 bin TL Maaş Var KPSS Koşulu Yok

KPSS koşulu olmadan birçok vatandaşımız masa başı ve yüksek maaşlı bir iş bulmakta zorlanıyor. Fakat hala daha birkaç kurum KPSS koşulu olmadan personel alımı yapmakta. KPSS koşulu olmadan personel yapacağını açıklayan bir kurum da Kızılay oldu. Kızılay 2120 KPSS koşulu olmadan yüksek maaşlı personel alıyor! İşte ayrıntılar ve başvuru koşulları…

İşsizliğin arttığı bu dönemlerde iş alımları özellikle de KPSS koşulu olmayanlara vatandaşlar oldukça ilgi gösteriyor. Bir işe alım da Kızılay tarafından yapılacak. Kızılay 2021 yılın alım yapacağı kadroları açıkladı. İşte Kızılay 2021 personel alımları ve başvuru koşulları…

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kızılay işe alım başvurularını her alanda farklı tarihlere kadar kabul ediyor. işe başvuru süresi tamamlandıktan daha sonrada işe kabul sonuçları açıklanacak. Başvurular da internet üzerinden Kızılay- Kariyer bölümünden yapılabilir.

Kızılar Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı ve Performans Yönetimi Uzmanı alımı için son başvuru süresi 18 Mart akşam 5. Metin Yazarı ve Prodüksiyon ve İçerik Yetkilisi alımı içinse son tarih 26 Şubat olarak açıklandı.

Metin yazarı kadrosu için son başvuru tarihi 2 Nisan. Son olarak da Prodüksiyon ve İçerik Yetkilisi kadrosu için son başvuru tarihi de 30 Nisan 2021 olarak açıklandı.

BAŞVURU KOŞULLARI NELER

Tüm alanlar için Kızılay farklı koşullar aramaktadır. Bu yüzden bizde tüm alanlar için aranan koşulları ayrı ayrı belirttik.

Kızılay Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı

Adaylarda aranan koşullar şu şekildedir;

Lisans mezuniyeti (İİBF, Mühendislik vb. bölümler tercihen)

En az 3 yıl ilgili alanda deneyim

Adaylarda aranan bir diğer koşulda İyi seviyede İngilizce (tercihen)

Office programlarını bilmek

İletişim ve sunum yapmada yeteneği olan

Çözüm ve sonuç odaklı, iş birliğine açık olmak

Erkekler için askerlik hizmetini tamamlamış olmak da yine aranan koşullardan biri

Zamanı etkili yönetebilmek ve kriz anlarında yönetim becerisi

B sınıf sürücü belgesine sahip olmak

Metin Yazarı

Tercihen edebiyat ya da iletişim bölümlerinden lisans mezunu

İlgili alanda 3 yıl deneyim

Office programlarına hakimiyet

İngilizce

Dil bilgisi kuralların ahakim ve iletişim alanında sorun yaşamama

Erkekler için askerlik hizmetini tamamlamış olma

B sınıfı ehliyet

Prodüksiyon ve İçerik Yetkilisi

Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden lisans mezunu olma

3 yıllık deneyim

Office programlarına hakimiyet

Tercihen İngilizcede iyi düzey olarak etkin olmak

Hızlı klavye kullanma ve Adobe tasarım programlarına hâkim olma

İletişimde iyi olmak

Askerliği tamamlamış olmak (erkekler için)

B sınıfı ehliyet

KIZILAY İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlarımız Kızılay’da işe alım başvuru yapmak için internet sayfasını kullanabilirler. Kızılay – Kariyer bölümünden kolayca başvurular alınmaktadır.

Vatandaşlar kendilerinden istenilen üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra öz geçmişlerini ev istenilen alanları doldurmaları gerekmektedir. Böylece da başvuru işlemleri tamamlanacak.