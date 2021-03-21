Kısa Çalışma Ödeneğinden Faydalananların Dikkatine! İşçiye 1341 TL Ödenecek

Pandemi dolayısıyla ödenen kısa çalışma ödeneği 31 Mart tarihinde son buluyor. 1 Nisan tarihinden itibaren işe dönen kişilerin primlerini devlet ödeyecek. Kısa çalışma ödeneği, pandemi döneminde işveren ve işçi ye büyük bir nefes aldırdı. Kısa çalışma ödeneği sona ererken çalışan kişiler normal mesailerini dönüş sağlayacak.

İşverenler normalleşme desteği kapsamında; zorlayıcı sebepler ile ödenen, kısa çalışma ödeneğinden ya da nakdi ücret desteğinden faydalanmak sigortalıların aynı işyerinde tekrardan haftalık çalışma saatlerine tekrar dönmeleri durumunda işverenler prim desteğinden faydalanacak.

30 Haziran 2021 tarihini geçmemek şartı ile, kısa çalışmanın ücret desteğinin bittiği tarihi takip eden aydan itibaren 6 ay süreyle iş veren kişilere sigortalı çalışanların primi esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak olan Sosyal Güvenlik primlerinin tamamı tutarında destek sağlanıyor.

Kısa çalışma desteği 31 Mart Tarihi itibari ile sona erse de işten çıkarma yasağı devam ediyor.17 Mayıs 2021 tarihine kadar hiçbir çalışan işten çıkarılmayacak, ama yine de eğer işveren tek taraflı olarak çalışanını ücretsiz izine gönderebilecek,

İşverene aylık olarak verilecek destek süresi; sigortalı çalışanların kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden faydalandığı aylık ortalama gün sayısı ile sınırlandırılacak.

Çalışan Sigortalıların Hakları

1 Nisan tarihinde mesaiye başlar

Prim, 30 gün üzerinden hesaplanarak yatırılır.

Maaşını, iş veren kişiden ve sözleşmesinde yazan tutar üzerinden tam bir şekilde alır.

17 Mayıs 2021 tarihine kadar işten çıkartılamaz.

İşverenin Hakları

Çalışan kişiler Günlük 7 buçuk saat haftalık ise toplamda 45 saat üzerinden mesai yapar.

Kısa çalışmanın bittiği tarihten itibaren olmak üzere altı ay süreyle prim desteğinden faydalanır.

Ödemeler günlük, 44 TL 72 kuruş üzerinden aylık 1.341 TL 56 kuruş olarak ödenir.

Ödeme tutarı kısa çalışma ödeneği gün sayısı ile sınırlıdır.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021, 16:40