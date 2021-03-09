Kısa Çalışma Ödeneği Uzatılacak Mı? Ekonomistler Ne Diyor?

Covid-19 salgını bizleri sadece sağlığımız açısından değil aynı zamanda ekonomik anlamda da derinden etkiledi. Esnaflar kepenk kapadı, fabrikalarda üretim durdu hem işçi hem de işveren oldukça zor günler yaşadı. Bugünlerde ise hem işçinin hem de çalışanın can suyu Kısa Çalışma Ödeneği oldu. Fakat Kısa Çalışma Ödeneği de mart ayında son kez verilecek. Peki kısa çalışma ödeneğinin uzatılması mümkün mü? Kısa çalışma ödeneği uzatılmazsa eğer ekonomistlere göre ülkemizde işsizler ordusu baş gösterecek.

Kısa bir süre önce nakdi ücret desteğinin ve işten çıkarma engelinin geçerliliğinin 60 gün süre ile artırılmasının Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyurulmuştu. Sonrasında da vatandaşlar kısa çalışma ödenekleri için de aynı şekilde müjdelenmesi için beklenti içerisine girdiler.

SENDİKALAR UMUTSUZ

İşçi ve esnaf sendikaları ise kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasını talep ediyor. Eğer bu süre uzatılmazsa işsizliğin korona virüs salgını gibi hızla yayılacağı ve yeni bir krize sebep olacağı açıklandı. Bu korkutan senaryo karşısında en çok mağdur olan kesim yine vatandaş olacak. Oluşabilecek felaketin önüne geçmek için de sendika temsilcileri Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Selçuk’tan kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresinin uzatılması talebinde bulundular.

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Selçuk tarafından daha önce verilen kısa çalışma ödenekleri ve işten çıkarma yasağının uzatılması müjde olmuştu. Fakat tekrar bu uzatılmanın sonuna gelindi. Bu ay son kez işçiler kısa çalışma ödeneği alacaklar. Esnaflar ve iş verenler de bu ödeneklerin uzatılmasını aksi takdirde işsizliğin çok hızlı bir şekilde artacağını dile getiriyorlar. Emekçilerin hakkını korumak için verilen dilekçelere Bakan’dan yanıt geldi. Bakan Selçuk konuyla ilgilenecekleri açıkladılar. Fakat hala daha yeni bir gelişme yaşanmadı.

DERTLERİ ORTAK

Hem işçi hem de esnaf sendikalarının temsilcileri bir araya geldi. İki tarafında derdi aynı. Kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması. Eğer bu süre uzatılmazsa iki taraf da yüksek işsizlik rakamlarının ortaya çıkacağını savunuyor.

Konu hakkında gözler ise şimdi Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’da. Yapılacak açıklamalar hem işçiler hem de iş verenler tarafından yakından takip edilecek.