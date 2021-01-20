Kimse Bunu Bilmiyor! SGK'dan Çift Maaş Alabilirsiniz!

Sosyal Güvenlik Kurumunun istediği koşulları taşıyan vatandaşlar çift maaş alma hakkı elde ediyor. Çoğu vatandaş ise bu koşulları karşılamasına rağmen bu hakkını bilmediği için SGK’dan çift maaş alma fırsatını kaçırıyor. Koşulları taşıyan bazı vatandaşlar da mevcut durumdaki maaşının kesilmesinden korktuğu için SGK’dan ikinci maaşı almak için başvuru yapmıyor. Bu kişiler arama motorlarında “Kimler SGK’dan çift maaş alabilir? Çift maaş alma şartları nelerdir? SGK'dan ikinci maaşı alırsam asıl maaşım kesilir mi?” gibi soruların yanıtlarını arıyor. Sizler için SGK’dan çift maaş alma ile ilgili merak edilen tüm detayları araştırdık.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yönetmelikleri kapsamında belirlenmiş koşulları taşıyan vatandaşlarımız Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli maaşı almaya hak kazanmaktadır. Bunun yanı sıra SGK'dan emekli maaşı almak için hak kazanan vatandaşların vefat etmesi halinde, çalışan vatandaşın mirasçıları bu maaşlardan belli oranlarda yararlanabilmektedir. Vefat eden vatandaşın sadece eşi ve çocuğu bu maaşlardan yararlanabilecektir.

ÇİFT MAAŞ SİSTEMİ NASIL İŞLER?

Bazı taşıyan vatandaşlara SGK’dan çift maaş alma hakkı tanınmıştır. Örneğin BAĞ-KUR emeklisi olan bir kadının, SSK emeklisi olan kocasının vefat etmesi durumunda, bu kadın ikinci maaş olarak dul aylığı alma hakkı kazanıyor. Bunun yanı sıra emekli maaşı alan bir kadının, emekli olan anne babasının ölmesi durumunda SGK’dan ikinci bir maaş daha alabiliyor.

Kadınlar gibi, erkekler de SGK’dan çift maaş alabiliyor. Erkek vatandaşlar da emekli maaşı alan eşlerinin vefat etmesi durumunda karısından dul aylığı alma hakkına sahiptir. Fakat ne yazık ki erkekler anne babalarının vefat etmesi durumunda bazı şartları karşılamadıkları sürece onların emekli maaşını ikinci maaş olarak alamaz.

ÇİFT MAAŞ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

- Vefat eden emekli kişinin; yalnızca eşi, çocukları ve anne-babası o kişiler üzerinden ölüm aylığı alabilir.

- Yetim aylığını erkekler sadece belirli bir yaşa kadar alabilir. Okumayan erkek çocuklarına 18 yaşına kadar yetim aylığı verilirken, liseye giden erkeklere 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim kurumlarında okuyan erkeklere ise 25 yaşına kadar aylık verilmektedir.

- Vefat eden kişinin kız çocukları evlenene ya da sigortalı bir işe girene kadar yaş kısıtlaması olmaksızın yetim aylığı alabiliyor. Bu kişilerin evlenmesi ya da işe girmesi durumunda aylık kesiliyor ancak boşanırsa ya da işten çıkarsa tekrar yetim aylığı bağlanıyor.

- Vefat eden kadın ya da erkeğin anne ve babasının bu kişiden çift maaş alabilmesi için öncelikli olarak hak sahibi olan eşinden ve çocuklarından hisse artması gerekiyor. Eş ve çocuklardan hisse artmazsa vefat eden kişinin anne ve babası bu maaşı alamaz. Bunun yanı sıra, vefat eden çocuğu üzerinden emekli maaş alacak olan anne babanın geliri asgari ücretten az olmak zorundadır.

-Dul olan eşlerin vefat eden eşlerinden ikinci maaş alabilmesi için resmi nikahlı olması gerekir.

-Hangi sigorta kurumuna bağlı olduğuna bakılmaksızın, tüm vatandaşların vefat eden eşinden ikinci maaş almaya hakkı vardır.