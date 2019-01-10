 Kim Jong Un ve Xi Jinping bölgesel istikrar üzerinde anlaştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Ocak () – Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un birlikte çalışarak “Kore Yarımadası’ndaki politik yerleşim süreci konusunda ilerleme” ve bölgedeki istikrarın korunması üzerinde anlaştıklarını duyurdular.

ABD-Çin ticaret görüşmelerinin Pekin’deki ikinci gününde Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmek üzere Pekin’e gitmişti. Xinhua’da yer alan habere göre iki lider, bölgenin gelişimi ve istikrarı konusunda fikir birliğine ulaşarak birlikte çalışma kararı alırken Jinping, Kim Jong Un’un bölgenin nükleer silahlardan arındırılması için gösterdiği çabayı takdir etti ve Kim Jong Un da, nükleer silahların kaldırılması kapsamındaki eylemlerini koruyacağı vaadini yineledi.

Jinping ayrıca iki ülkenin üst düzey temasları yoğunlaştırması, stratejik iletişimi güçlendirmesi, dostça temas ve işbirliğini sağlamlaştırması, bu sayede ikili ilişkilerin uzun vadeli, sağlıklı ve istikrarlı gelişmesini sağlaması gerektiğini vurguladı. Koreler arası ilişkilerin düzeltilmesini ve Kuzey Kore ile ABD'nin yeni zirveler yaparak neticeler almasını desteklediğini belirten Jinping, Kuzey Kore ve ABD'nin orta yolda buluşmalarını umduğunu söyledi. Jinping, Çin'in Kuzey Kore dâhil olmak üzere ilgili taraflarla yarımadada barış ve istikrar sağlanması ve bölgenin nükleerden arınmasının gerçekleşmesi için çalışmaya hazır olduğunu hatırlattı.

Kim Jong-un, yarımadadaki gerginliğin yumuşadığına dikkat çekerek, Çin'in bu süreçteki önemli rolünün herkesçe görüldüğünü söyledi. Kim ayrıca, nükleerden arınma ve Kore Yarımadası sorununun karşılıklı diyalog ile çözülmesi yönündeki duruşlarına bağlı kalacaklarına işaret ederek, Kuzey Kore ve ABD liderleri arasındaki ikinci zirveden olumlu sonuçlar alınması için çaba harcayacaklarını belirtti.