Kilosu 18 TL'ye Düşünce Vatandaş Akın Etti

Eskişehir'de, Ramazan Bayramı'na 2 gün kala, vatandaş bayram geleneğini devam ettirmek için bayram alışverişine çıktı. Eskişehir’de kilosu 18 ile 30 TL arasında değişen baklavaları almak isteyen vatandaşlar yoğun ilgi göstererek 2 ton baklavayı yaklaşık 3 saatte tüketti.

Eskişehir'de, Ramazan Bayramı'na 2 gün kala, kilosu 18 ile 30 TL arası değişiklik gösteren baklavaları almak için sıraya girdi. Ucuz baklava almak isteyen vatandaşların bazıları sahurda beklemeye başladı. 2 ton baklava yaklaşık 3 saatte tükendi. Hal böyle olunca dükkanın önünde metrelerce insan kuyruğu oluştu. Polis ekipleri ise koronavirüs tedbirleri kapsamında dükkanın önünde yoğunluk oluşturan vatandaşları sık sık uyardı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’nde kilosu 18 ile 30 TL'den arasında değişiklik göstererek vatandaşlara satılan baklava, yoğun ilgi gördü. Ramazan Bayramı’na çok az bir süre kala tam kapanma tedbirleri nedeniyle saat 10.00'da market alışverişi için dışarı çıkanlar tatlıcı dükkanı önünde baklava alabilmek için metrelerce uzun kuyruklar oluşturdu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Baklava almak için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşları koronavirüs tedbirlerine uyumaları için sık sık uyardı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören baklava dükkanında yaklaşık 2 ton baklava 3 saatte tükendi. Yoldan geçen vatandaşlar gözlerine inanamayan vatandaşlar uzun kuyruğu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

'Sahurdan Sıraya Girenler Var' İşletmeci Bülent Özbay sahur saatlerinde, 04.00'te tatlıların geldiğini ve vatandaşların bu saatte dükkan önünde kuyruğa girdiğini söyleyen işletmeci, “Dükkanımızı saat 10.00'da açtık. 750 tepsiden oluşan 2 ton baklava getirdik. Bayram olduğu için bugün erken bitti. Sabah 04.00'te Şanlıurfa'dan aracımız geliyor. O saatte de gelip, sıraya giriyorlar. Yoğun talep olduğu için yetiştiremiyoruz. Baklavalarımız kaliteli, lezzetli, fiyatlarımızı da herkesin alabilmesi için uygun tutuyoruz. Bu nedenle talep çok oluyor" diye konuştu.