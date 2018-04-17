KGTÜ, teknolojik tarıma öncülük ediyor

Konya,() - KONYA Gıda ve Tarım Üniversitesi, ülkemizde tarım sektörünün geleceğini ilgilendiren önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. ‘Tarım 4.0’ adı verilen çalıştayda, alanında uzman akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından sunumlar yapıldı. Bilim insanları, çiftçinin mutlaka teknolojiye ayak uydurması gerektiğine dikkat çekti.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, üretimde verim artışı sağlayacak, kar oranını artıracak, çiftçilerin işlerini kolaylaştıracak ve sektörün teknoloji kullanımını yaygınlaştıracak olan ‘Tarım 4,0’ ile ilgili çalıştay düzenledi. Konya Şeker Merkez Kampüsünde gerçekleştirilen programa, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mikdat Çakır, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilleri Ali Konukseven ve Yılmaz Bademli, AB Holding ve iştiraklerinden yetkililer, kamu ve özel sektörden konuyla ilgili çalışmalar yürüten uzmanlar ve akademisyenler katıldı. Bilim insanı ve sektör temsilcilerinin fikir alışverişinde bulunduğu çalıştayda, Tarım 4.0 konusunda atılması gereken adımlar ve Türkiye’nin bu alandaki konumu konuşuldu.

KGTÜ, TARIMA ÖNCÜLÜK EDECEK ÇALIŞMALARA İMZA ATIYOR

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin temel misyonlarından olan tarım alanındaki verimliliğini artırmak ve ‘Tarım 4.0’ uygulamalarının yaygınlaştırılması için bu organizasyonun düzenlendiğini belirten KGTÜ Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, KGTÜ’nün tarıma öncülük edecek çalışmalara imza attığını ifade etti. Bir ülke için tarımın çok önemli olduğunu vurgulayan KGTÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır da kamunun planlamayı çok güzel yapması gerektiğini belirterek tarım ve gıdada etkin olmayan ülkelerin bağımsızlıktan bahsedemeyeceğini kaydetti.

Değerlendirme oturumlarının da yapıldığı çalıştayın sonunda bir bildiri yayınlandı.

Bildiriye göre; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öncülüğünde Tarım 4,0 Mükemmeliyet Merkezi Kurulmasına, Konya’da bir Tarım 4,0 Zirvesi Düzenlenmesine, Konya ve Karaman illerini kapsayacak bir Gıda ve Tarım Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulması için ön hazırlık çalışması yapılmasına, Tarım 4,0’a yönelik ortak projelerin yapılmasına, tarım 4,0 Start-Up’larını destekleme ve görünürlüğünü/yatırım yapılabilirliğini artırmak amacıyla çalışma başlatılmasına karar verildi.

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