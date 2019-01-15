KESK üyelerinden bordro yakma eylemi

GAZİANTEP'te, ek zam isteyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri bordro yakarak eylem yaptı.

Vergi Dairesi önünde toplanan KESK üyeleri adına konuşan Ali Ersönmez, fiyatlar sürekli artarken, resmi enflasyon rakamlarının düşmesinin mümkün olmadığını savundu.

TÜİK'in Türkiye’de hayat pahalılığının, döviz kurunun, faizlerin rekor üstüne rekor kırdığı bir ortamda enflasyonun düştüğünü iddia ettiğini savunan Ersönmez, "Emekçilerin temel tüketim ve ihtiyaç maddelerinde yaşanan gerçek enflasyon en az yüzde 50 civarında olmasına rağmen ne yapıp edip resmi enflasyonu yüzde 20,3’te tutmayı başarmıştır. Elektrik, doğalgaz, su, akaryakıt, ekmek, toplu taşıma gibi temel ihtiyaçlara yapılan zamlar tamamen geri alınmalı, temel tüketim ürünlerine hiçbir şekilde zam yapılmamalıdır. Tüm yükü emekçilerin sırtına yıkan vergi adaletsizliğine ve vergi dilimi soygununa son verilmelidir. Toplumsal yararı, vergide ve gelir dağılımında adaleti sağlayan, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı, emekten yana, katılımcı, şeffaf hesap verebilir demokratik bir bütçe hayata geçirilmelidir" diye konuştu.

Zam isteklerini dile getiren KESK üyeleri açıklamanın ardından yanlarında getirdikleri bordrolarını yakarak tepkilerini gösterdi.



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