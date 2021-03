Kaymakamlık Çocuk Okutan ve Okutmayan Ailelere 900 Lira Karşılıksız Maddi Destek Verecek!

Koronavirüs salgını, yaşamımızı her açıdan doğrudan etkilemektedir. Bu süreçte, maddi yetersizlikler neredeyse her vatandaşın en büyük sorunu haline gelmiştir. Özellikle maddi durumu olmayan ve çocuk okutan aileler ekonomik koşullardan dolayı büyük bir kaygı içindedir. Barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçların gidermek için bile maddi desteğe ihtiyaç duyan aileler, çocuklarının eğitim masraflarını nasıl karşılayacaklarını kara kara düşünüyor. Geleceğimizin temelleri olan çocukların okumasının her şeyden daha önemli olduğunu düşünen devletimiz, çocukların eğitim hayatının sekteye uğramaması için söz konusu ailelere maddi destek vermeye başladı. Yapılan bu yardım; anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini kapsayacak yani her öğrenci için yardım verilecek.

Çocuk okutan ailelere yapılan yardımın yanı sıra, özellikle koronavirüs salgını sürecinde işsiz kalmış ve maddi güvencesi olmayan vatandaşlara dadevletten yardım müjdesi geldi.Geçmişte, evlenenlere ve evde hastası olanlara da maddi olarak destek olan devlet bu sefer de maddi durumu olmayan çocuksuz ailelere ve çocuklarını okutan dar gelirli ailelere destek olacak. Belirlenen kriterlere uyan vatandaşlar, gerekli evraklar ve başvuru formu ile kaymakamlıklara başvurmaları durumunda 500 ile 900 lira arasında maddi yardım verilecek.

ÇOCUK OKUTAN AİLELERE MADDİ DESTEK

Sosyal devlet olmanın gerekliliklerini yerine getiren devletimiz, maddi olarak zor günler geçirdiğimiz pandemi sürecinde desteklerini eksik etmedi. İşsiz kalan, lirasını ödeyemeyen, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlara hala pek çok maddi yardımda bulunan kaymakamlıklar bu sefer de çocuğu anaokulu, ilköğretim, lise veya üniversiteye giden ihtiyaç sahibi ailelere destek verecek. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçte yaşanan maddi sorunlar çocukların eğitim hayatını etkilemesin diye oluşturulan bu sosyal yardımda, ihtiyaç sahibi ailelere 500 lira ile 800 lira arasında karşılıksız para verilecek. Anaokuluna giden çocuklar için 500 lira, ilköğretim öğrencileri için 750 lira, lisede okuyan öğrenciler için 800 lira ve üniversite öğrencileri için de 900 lira maddi destek sağlanacak. Söz konusu yardım okul ve şehir gözetmeksizin herkese verilecek. Maddi olarak zor durumda bulunan ve çocuk okutan aileler yararlanabilecek.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAYAN AİLELERE DE 800 LİRAYA KADAR YARDIM

Çocuk okutan ailelerin yanı sıra, maddi güvencesi bulunmayan çocuksuz ailelere de destek veriliyor. Kişinin ihtiyacına göre, para yardımı, fatura veya kira yardımı yapılıyor. Bu kapsamında verilen tutarlar 600 lira ile 800 lira arasında değişiklik gösteriyor. Maddi yardımların yanı sıra gıyecek, yakacak ve barınma gibi destekler de verilmektedir. Söz konusu yardımlardan yararlanmak için karşılamanız gereken tek kriter ihtiyaç sahibi olmanızdır. Bulunduğunuz il ve ilçedeki kaymakamlıklara gidip başvuru yaparsanız maddi destek alabileceksiniz.

KAYMAKAMLIK YARDIMLARINA NASIL BAŞVURULUR?

Yukarıda bahsettiğimiz tüm yardımlara başvurmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü'nden başvuru formu almanız ve yardımlar için gerekli belgelerinizi kaymakamlıklarda bulunan sosyal yardımlaşma bürosuna götürmeniz gerekmektedir. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra ihtiyaç sahibi olduğunuza karar verilirse her ay düzenli olarak ödeme almaya başlayabileceksiniz.