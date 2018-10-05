Katar Suudi Arabistan’ı WTO’ya şikayet etti

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Ekim () – Katar, Suudi Arabistan’ın Katar vatandaşlarının sahip olduğu fikri mülkiyet haklarını kısıtladığı savıyla Dünya Ticaret Örgütü’nden (WTO) anlaşmazlık danışmanlığı talep etti.

Katar, Suudi Arabistan’ın fikri mülkiyet haklarına ilişkin uyguladığı eylemlerin, WTO’nun Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması’na uygun olmadığı iddiasıyla WTO’dan toplantı talep etti.