Katar Hava Yolları Krizin Eşiğinde

HAVAYOLU pazarının yüzde 80’ini kontrol eden 280 şirketin üye olduğu IATA’nın (Uluslararası Havayolu Taşımacıları Birliği) 73’üncü genel kurulu Meksika’nın Cancun kentinde başladı. Toplantıya Katar krizi damgasını vururken, şirketin CEO’su Akbar Al Baker, yaşanan gelişmeler üzerine toplantının başlayacağı sabah özel jeti ile Doha’ya döndü.



Açılış konuşmasını yapan IATA Başkanı Alexandre de Juniac, bugün havayolu taşımacılığının dünyanın temellerinden biri olduğuna dikkat çekerek “Sektör yan kollarıyla 63 milyon kişiye iş veren, 2,7 trilyon dolarlık bir ekonomi. Turistlerin yarısı havayollarıyla gideceği yere ulaşıyor. Dünyadaki ticaret çarkının dönmesinde havacılık sektörünün büyük etkisi var” dedi.



Sektörün son yıllardaki gelişmelerden olumsuz etkilendiğini belirten Juniac, “Buna rağmen sektör büyümeye çalışıyor. Bu yıldan umutluyuz. Yolcuda yüzde 7,4, kargoda da yüzde 7,5 büyüme bekliyoruz. Yıl sonunda ilk defa taşınan yolcu sayısı 4 milyarı aşacak. Doluluk oranları ise yüzde 80,4’e ulaştı” diye konuştu.



GÜVENLİK KRİZİ BİRLİKTE ÇÖZÜLÜR



IATA Genel Kurulu'nda masaya yatırılan konulardan biri de ABD’nin başlattığı ve kamuoyunda ‘laptop yasağı’ olarak bilinen elektronik eşya kısıtlaması oldu. Başkan Juniac, son dönemde havayollarının önünde terör riski bulunduğunu ve maliyetleri de şirketlerin ödemek zorunda olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:



“Terör saldırıları yaşandı. En son geçtiğimiz gün Londra’da bir eylem meydana geldi. Birçok havayolu şirketinde yolcular kabine elektronik aletleri alamıyor. Güvenlik tabi ki her şeyden önde geliyor. Ama bu yasak kararları alınırken havayolları ile devlet-güvenlik birimleri birlikte çalışmıyor. Yasağın şu anlık maliyeti 2,3 milyar dolar. Artmasından korkuyoruz."



KATAR YASAĞI KONUŞULDU



Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Mauritius’un aldığı kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmesi sonrasında gözler Katar Havayolları’na döndü. Toplantıya gelen şirketin CEO’su Akbar Al Baker, sabah erken saatlerde kriz üzerine hemen Doha’ya döndü. Toplantıdaki genel kanı, bu krizin bölgenin hızlı büyüyen havayolu şirketlerinden biri olan Katar Havayolları’nı ciddi etkileyeceği.



EMIRATES’TEN TEPKİ



Laptop yasağı ile ilgili aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 Müslüman ülkeden yapılan seferlere kısıtlama getiren ABD’ye daha sonra İngiltere izlemişti. Bu konuda IATA’nın mağduriyeti yeterince gündeme getirmediğine dikkat çeken körfez bölgesinin en büyük havayolu şirketi Dubai merkezli Emirates’in CEO’su Tim Clark ise Cancun’a son anda gelmeme kararı aldı.



“DAHA ÇEVRECİ OLMALIYIZ”



ABD Başkanı Donald Trump’ın iklim değişikliğinin azaltılması için uygulanan politikalara son vermesine ilk büyük tepki IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) toplantısında geldi. Birleşmiş Milletler bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO Başkanı Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, “Uçaklar gelecek için daha çevreci olmak zorunda. Teknoloji hızla bu standartlara gelmek için çalışmalarını hızlandırmalı” dedi. Son gelişmelerin bu politikalara karşı ciddi bir set oluşturduğunu belirten Dr. Aliu, “Çevre çocuklarımıza bırakacağımız bir gelecek. Ülkeler bu politikalarını tekrar gözden geçirmeli. ICAO olarak bunu sürekli gündeme getireceğiz” diye konuştu.



RAKAMLARLA IATA



Bu yıl havayolu sektörünün 31,4 milyar dolar kâr etmesi bekleniyor. Kötü gelişmelere göre bu rakam ‘umut verici’ olarak adlandırılıyor.



Yolcu başına havayolları 7,89 dolar kâr elde edecek. Doluluk oranları ise yüzde 80,4 olacak.



Yolcu sayısı yüzde 7.4 artacak. İlk defa toplam yolcu sayısı 4 milyarı aşacak. Yıl sonu öngürü ise 4,1 milyar yolcu.