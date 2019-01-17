Karacabey Ziraat Odası: Salça ithalatına karşıyız

BURSA Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, 25 bin ton sıfır gümrüksüz salça ithalatı yapılmasına karşı olduklarırı söyledi.

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem yaptığı basın açıklamasıyla, fabrikaların elinde salça varken, salça ithalatı yapılmasına karşı olduklarını söyledi. Erhan Erdem açıklamasında şunları kaydetti:

“Fabrikalarımızın elinde salça varken, ülkemize 25 bin ton sıfır gümrükle salça ithalatı yapılmasına son derece karşıyız. Çünkü biz salça ihraç eden ülke konumundayız. Hangi mantıkla salça ithalatına müsaade ediliyor anlamış değiliz. 2018 yılında 149 bin ton salça ihracatı yapmış bir ülkeyiz. Salça sanayisinin önemini, çiftçiler açısından belirtmek istiyorum. Yıllık senelere göre değişmekle birlikte 2,5 milyon ila 3 milyon ton arasında salçalık domates üretiyoruz. Çiftçiler olarak 200 bin çiftçiyi ilgilendiren, gelir kapısı olan salçalık domates, aynı zamanda fabrikalarda geçici işçi olarak çalışan 150 bin ila 200 bin insanı ve ailesini, 15 ila 20 bin arası fabrikalarda daimi çalışan işçileri ilgilendiren bir sektör. Salçalık domates, bunların yanında ilaç, gübre, sulama sistemleri ve tarım aletleri ekipmanları sanayilerini ilgilendiren bu derece önemli bir ürün. Toplam rakamlara baktığımızda kişi olarak 500 bin, aile rakamlarına döndüğümüzde 2 milyon kişiyi ilgilendiren önemli bir sektör. 2 milyon kişinin menfaatleri var iken 2 büyük market zincirinin dikkate alınması bizleri derinden üzdü. Karacabey Ziraat Odası 25 bin ton salçanın ithalatının olmaması için sonuna kadar mücadelesini yapacak” diye konuştu.

'İTHALAT ÇİFTÇİYE BÜYÜK ZARAR VERİR'

Yapılacak ithalatın çiftçiye büyük zarar vereceğini savunan Başkan Erdem, “Bundan 3 gün önce ülkemizde marka değeri oluşmuş fabrikalarımızdan bir tanesi 2019 yılı için salçalık domates fiyatını açıklamıştı. Fakat, 25 bin ton salçalık domatesin ithalatını duyan fabrika yönetimi, açıkladığı fiyatı geri çekti. Karacabey Ziraat Odası olarak çiftçiler ve marka değeri oluşmuş sanayiciler adına baktığımızda bu 25 bin ton ithalattan büyük bir rahatsızlık duyuyoruz. Salça ithalatının geri çekilmesine kadar mücadelemiz devam edecek” dedi.

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