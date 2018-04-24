KAP: Pegasus üç adet uçağı operasyonel kira yoluyla kiralayacak

İstanbul, 24 Nisan () - Pegasus üç adet uçağın 10 yıl süreyle operasyonel kira (dry-lease) yoluyla kiralanmasına karar verdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimizin 2017 yılı 4. çeyrek yatırımcı sunumunda yer alan filo planına ek olarak Airbus S.A.S. üretimi ve 2019 yılında teslim edilecek fabrika çıkışlı üç adet yeni A320neo tipi uçağın 10 yıl süreyle operasyonel kira (dry-lease) yoluyla kiralanmasına karar verilmiştir. Alınan karar doğrultusunda üç uçağın 2019 yılının ilk çeyreği içerisinde filoya katılması öngörülmektedir."