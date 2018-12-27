KAP - LYY pay alım yükümlülüğünden muafiyet için SPK'ya başvurdu

İstanbul, 27 Aralık () - Türk Telekom, şirket hisselerinin bir bölümünü devralan Levent Yapılandırma Yönetimi'nin (LYY) "zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muaf olmak" için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurduğunu duyurdu.

Türk Telekom'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, LYY tarafından şirkete yapılan bilgilendirmeye göre, pay devrinde zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muaf olunabilmesini teminen LYY tarafından SPK'ya başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Türk telekom açıklamasında şöyle denildi:

"Şirketimiz sermayesinde yüzde 55 hisse oranına sahip ortağımız Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. (LYY) tarafından Şirketimize 26 Aralık 2018 tarihinde yapılan bildirimde Türk Telekomunikasyon A.Ş'nin sermayesinde yer alan 192.500.000.000 adet A Grubu payların LYY'ye devrine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri ve II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muaf olunabilmesini teminen LYY tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu bildirilmiştir."

