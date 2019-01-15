KAP - Emlak Konut: 2018 yılında 7.18 milyar liralık satış yaptık

İstanbul, 15 Ocak () - Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2018 yılında KDV hariç toplam 7.18 milyar lira değerinde, 6 bin 567 adet bağımsız bölüm satıldığını açıkladı,

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, dördüncü çeyrekte satışı (ön satışlar dahil) gerçekleşen bağımsız bölüm sayısı da 2 bin 336 adet oldu ve bu bağımsız bölümlerin KDV hariç peşin satış değeri de toplam 3 milyar 97 milyon lira olarak gerçekleşti.

Açıklamaya göre, 2018 yılında satılan bağımsız bölümlerin yüzölçümü de brüt 1 milyon 76 bin metrekare olarak hesaplandı.

Açıklamada, "Şirketimiz 2018 yılı Ocak ayında yaptığı açıklamasında 2018 yılı için 7.2 milyar lira toplam satış değeri ve 829 bin 630 metrekare satılabilir alan büyüklüğü hedefi olduğunu duyurmuştu. Bugün itibarı ile açıklamış olduğumuz 2018 yıl sonu verilerine göre, satılan bağımsız bölümlerin toplam değeri 7.18 milyar lira oldu ve böylece hedefimiz olan 7.2 milyar liraya yüzde 99 oranında ulaşıldı" denildi.