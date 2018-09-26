KAP: Borsa İstanbul'da işlemler 14:00'ten itibaren başlayacak

İstanbul, 26 Eylül () - Borsa İstanbul BISTECH işlem sistemi Pay Piyasası işlemleri 14:00'ten itibaren başlayacak.

Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"BISTECH işlem sistemi Pay Piyasası işlemleri 14:00'ten itibaren başlayacak, saat 14:00-14:15 arası tek fiyat emir toplama seansı, 14:15-14:20 arası eşleştirme seansı yapılacaktır. 14:20'den sonra tüm kıymetlerin işlemleri olağan seans durum akışıyla kaldığı yerden devam edecektir. (Gün Ortası Tek Fiyat Bölümü: Paylar için P_TEKFIYAT_EMIR_TPL seans durumudur.) Seans durdurulana kadar girilen emirler iptal edilecek olup ve gerçekleşen işlemler geçerliliğini koruyacaktır. Seans durumlarına ilişkin akış çizelgeleri ekte yer almaktadır."