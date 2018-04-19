KAP: Aksa Enerji'den Madagaskar’da santral anlaşması

İstanbul, 19 Nisan () – Aksa Enerji Madagaskar’da yapılan yeni santral işletmesi anlaşmasını duyurdu.

Aksa Enerji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Aksaf Power Ltd., bugün Societe Jiro Sy Rano Malagasy (Jirama) ile Madagaskar'da şu anda 66 MW kurulu güçle faaliyet gösteren mevcut santralimize bitişik, Jirama'ya ait 24 MW kurulu güçteki bir santralin rehabilitasyon ve işletmesi için bir anlaşma imzalamıştır.

Bu anlaşmaya göre Şirketimiz Jirama'ya ait santrali faaliyete geçirmek üzere rehabilitasyon çalışmaları yapacak olup, santrali faaliyete geçtikten sonra beş yıl süre ile işletecektir. Bu santralin rehabilitasyonu mevcut ekipmanın çalışır hale getirilmesine yönelik makina parkının bakımı, parça değişimi gibi çalışmaları kapsayacak olup santral altı ay içinde faaliyete geçecektir. Santralin faaliyete geçmesi ile üretilen elektrik beş yıl süre ile garantili alım anlaşması (al-yada-öde) kapsamında ABD Doları cinsinden Jirama'ya satılacaktır.

Rehabilitasyonu yapılacak santralin Aksa Enerji'ye ait santralin yanında bulunması, hem lojistik avantajlardan hem mevcut iş gücü kapasitesinden faydalanılmasını sağlayacaktır. Madagaskar'da yedi ay gibi kısa bir sürede faaliyete geçirdiğimiz santralimizin ardından gelen bu rehabilitasyon ve işletme anlaşması, Madagaskar hükümeti ile Aksa Enerji arasındaki güveni, şirketimizin tecrübe ve profesyonelliğine olan inancı ortaya koyması açısından çok önemli bir göstergedir.

Mevcut santralimizin karlılığının yanında yeni anlaşmayla sağlanacak ek gelir ve karlılık 2018 yılının son çeyreğinden itibaren finansallarımıza yansımaya başlayacak olup, Mart ayında paylaştığımız 2018 yılı beklentileri içinde bulunmamaktadır.”