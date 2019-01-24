Kanatlı hayvan üreticileri sıkıntılarını dile getirdi

YENİŞEHİR ve İznik Kanatlı Hayvan Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Basri Lapacı, kanatlı hayvan üreticilerinin yükselen maliyetler nedeniyle sıkıntı içinde olduğuna dikkat çekti ve kümeslere 1 Şubat'tan itibaren civciv koymayacaklarını söyledi.

Yenişehir ve İznik bölgesinde kanatlı hayvan üreticileri, ekonomide yaşanan mali kriz ve girdi enflasyonunun yüksek olması nedeniyle üretimde sıkıntı yaşıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Yenişehir ve İznik Kanatlı Hayvan Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Basri Lapacı, firmaların üretim sıkıntısı içerisinde olduklarını belirterek, "Girdi maliyetlerine gelen yüksek zamlar ve hayvan bakım ücretlerinin maliyetler karşısında çok düşük kalması üreticileri masraflarını ödeyemez hale getirdi. Sorunlarımızı aktarmamıza rağmen entegre tesisleri bizi anlamadı. Bizler de İzmir, Manisa, Balıkesir, Muğla, Bursa, Çanakkale, Uşak, Aydın ve Denizli illeri başta olmak üzere bu şartlar altında 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren çiftliklerimize civciv koymama kararı aldık. Bu işlerin düzelmesi için entegre tesisleri ile karşılıklı görüşmeler yaparak makul bir ortak paydada buluşmak gerekmektedir. Bizim istediğimiz yeni çıkartılmış olan, Tarım Bakanlığı'nın da onayladığı Etlik Piliç Yetiştiriciliği Tebliği'nin uygulanıp hayata geçirilmesidir" diye konuştu.

‘BANKA BORÇLARINI ÖDEYEMİYORLAR’

Birlik olarak 2 milyon kapasiteli kümeslere 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren civciv koymayacaklarını belirten Lapacı, "Türkiye genelinde bu 20 milyon civciv demek. Şu an sektörde bulunan 100 arkadaşımızın 90’ı borç batağında çabalıyor. Banka borçlarını ödeyemez hale geldiler. 2016 yılında entegre tesisleri fiyatları geri çekmişti. Biz hala 2014 yılı fiyatları ile iş yapıyoruz. Bizi buna iten sebep budur. Şu an hayvanların altına yaydığımız kavuz geçen yıl 250 kuruş iken şimdi 750 kuruş. Elektriğe gelen yüksek zam, kömüre gelen yüzde 45’lik zam, akaryakıta gelen yüksek zamlar ve işçi maliyetine gelen yüzde 16’lik zamdan sonra tamamen çaresiz kaldık. Biz artık sesimizi duyurmak istiyoruz ve bundan başka da çaremiz kalmadı. Bizim bu uygulamamız Türkiye geneline yayılacaktır ve sıkıntıyı vatandaşımız çekecektir. Çünkü kırmızı ete gelen yüksek zamlardan sonra vatandaş protein ihtiyacını ucuz olduğu için beyaz etten karşılıyor" ifadelerini kullandı.



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