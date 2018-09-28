Kamu net borç stoku Haziran sonunda 305.9 milyar lira oldu

İstanbul, 28 Eylül () - Hazine Ve Maliye Bakanlığı, kamu net borç stoku’nun Haziran ayı sonu itibarıyla 305.9 milyar lira olduğunu ve stokun milli gelire oranının yüzde 9.0 olduğunu duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, aynı tarihte AB tanımlı genel yönetim borç stoku 990.4 milyar lira olurken stokun milli gelire oranı yüzde 29.2 olarak gerçekleşti.