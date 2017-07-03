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Kamu İşçisine Verilen Zam Açıklandı!

 BAŞBAKAN Binali Yıldırım, yaklaşık 200 bin kamu işçisine verilecek zam oranını açıkladı. Zam oranı, ilk 6 ayda yüzde 7,5; ikinci 6 ayda yüzde 5 şeklinde

03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:50
Kamu İşçisine Verilen Zam Açıklandı!

 BAŞBAKAN Binali Yıldırım, yaklaşık 200 bin kamu işçisine verilecek zam oranını açıklayarak, "İçinde bulunduğumuz yıl için zam oranı, ilk 6 ayda yüzde 7,5; ikinci 6 ayda yüzde 5 şeklinde mutabakata varılmıştır. İkinci yıl için birinci yarıda, yüzde 3,5; ikinci yarıda yüzde 3,5 olmak üzere kararlaştırılmıştır. Gerek ilk yıl gerekse ikinci yılda ayrıca gerçekleşen enflasyona göre ayarlama da yapılacaktır" dedi. 

Başbakan Yıldırım, 2017 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü imza törenine katılarak, kamu işçilerine verilecek zam oranını açıkladı. Yıldırım'ın katıldığı törenle yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme imzalandı. Törende, Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'yla Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay da yer aldı. 

Çankaya Köşkü'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, toplu iş sözleşmesinin 200 bin kamu çalışanını ilgilendirdiğini hatırlattı. Yıldırım, "Ciddi bir anlayış içerisinde ve olgunlukla karşılıklı görüşmeler bugüne kadar devam etmiş ve işçi sendikalarımızın çalışanlar adına talepleri hükümetimizin ve ülkemizin imkanları nispetinde azami oranda karşılanmaya çalışılmıştır. Mükemmel, iyinin düşmanıdır. Gönül ister ki her şeyin en fazlasını verelim; ancak şunu hepimiz biliyoruz. Bu ülke hepimizin. İmkanlarıyla sorunlarıyla bir olacağız, beraber olacağız ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracağız. Bunu sağlamak için de en büyük kaynağımız insan. İnsan gücümüzü en iyi şekilde değerlendirmek, ülkenin geleceğe hazırlanması için olmazsa olmaz gördüğümüz en büyük kaynağımızdır" diye konuştu. 

"MEMUR-İŞÇİ ARASINDAKİ TABAN ÜCRET EŞİTLENMİŞ OLACAK"

Toplu iş sözleşmesinin, 2017-2018 yıllarını kapsadığını ve 2 yıllık yapıldığını belirten Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: 

"İçinde bulunduğumuz yıl için zam oranı, ilk 6 ayda yüzde 7,5; ikinci 6 ayda yüzde 5 şeklinde mutabakata varılmıştır. İkinci yıl için birinci yarıda, yüzde 3,5; ikinci yarıda yüzde 3,5 olmak üzere kararlaştırılmıştır. Gerek ilk yıl gerekse ikinci yılda ayrıca gerçekleşen enflasyona göre ayarlama da yapılacaktır. Diyelim ki enflasyon, bunun üzerinde çıktı; aradaki fark ödenecektir. Bunlar referans artış oranlarıdır. Ek ödenek, bir sefere mahsus olmak üzere 500 liradan 750 liraya yükseltilmiştir. Yüzde 50 nispetinde bir artış gerçekleşmiştir. Ayrıca brüt çıplak ücreti 3 bin liranın altında olan işçilerimize 90 lira ilave artış sağlanmıştır. Bu şekilde düşük ücretli olan çalışanlarımızın imkanı daha da artmış olacaktır. Yapılan bu çerçevede anlaşmayla en düşük kamu işçisinin maaşı, en düşük memurun maaşının altında olmayacak. Eksik varsa tamamlanacak. Dolayısıyla memur ve işçi arasındaki taban ücret böylece eşitlenmiş olacak. Aradaki fark, kaldırılmış olacaktır"



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