Kamu Bankası Emeklilere Maddi Destek Sunuyor! Ziraat Bankası’ndan Müjde

Emekli vatandaşlarımız özellikle de salgın döneminde eskiye nazaran daha fazla maddi desteğe ihtiyaç duydular. Birçok alanda destek gören emekli vatandaşlarımız ise en çok maddi destekler sayesinden yüzleri güldü.

Geçen sene ise birçok emekli vatandaşımız bin Türk lirası pandemi desteğinin yanı sıra aynı zaman iki kez bayram ikramiyesi aldılar. Tüm bu destekler de korona salgını döneminde onlara birer destek oldu. Yine ihtiyacı olan vatandaşlarımıza da korona döneminde kira yardımları ve gıda yardımları gibi birçok alanda destekler yapıldı.

Bir destek ise emekli vatandaşlarımız için kamu bankalarından biri olan Ziraat Banka’sından geldi. Kamu bankası Ziraat, kendi resmi internet sayfası üzerinden resmi bir açıklama yaptı. Açıklamalar da ise emekli vatandaşlarımıza nakit desteği sunduğunu açıkladı.

İhtiyaç kredisi verecek olan banka ev ve vatandaşlarımızın diğer ihtiyaçları için uygun oranlar da kredi sunacak.

Ziraat Bankası tarafından kredi ile nakit destek almak isteyen emekli vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek bir haber geldi. Ziraat Bankası ile maaşını alan ya da almaya başlayacak tüm emekli vatandaşlarımız ise bu fırsattan yararlanacaklar. Ziraat Bankası üzerinden emeklilik maaşlarını alanlar, hatta yeni sistem sayesinde bankaya gitmeden bile kredilerini hesaplarına görebilecekler. Detaylar ise haberimizde.

Ziraat Bankası ise emeklilerimize özel krediler sunuyor. Maaşını Ziraat Bankası’ndan alan emeklilerimiz bu özel kredilerden yararlanabiliyor. Fakat bankanın her kredi türü için aldığı masraf ise farklı. Örneğin banka tüketici kredisi için 39 Türk lirası masraf alırken ev kredisi içinse 108 Türk lirası masraf alabilir.

Uygun ve düşük faiz oranlarından faydalanmak isteyen emekli vatandaşlarımızın ise ayrıca bankaya ait olan kartlardan birini kullanmadı gerek. Bunlar kredi kartı KMH ya da bank kart da olabilir.

Bu ürünlerden birini kullanan ya da kullanacağını taahhüt eden ve emekli maaşını bankadan alan ya da alacağını taahhüt eden emeklilerimize düşük oranda faiz sunulmakta.

Aynı zaman da banka tarafından sunulan özel hayat sigortaları bulunmakta. BES, AZG, eşya sigortası, ev sigortası, DASK ve KASKO gibi paketlerden en az iki tanesini alan vatandaşlarımıza da yeni ve daha avantajlı fırsatlar sunuluyor.

BAŞVURU

Ziraat Bankası ile maaşını alan emekli vatandaşlarımız şubelere giderek ya da çağrı merkezleri üzerinden kendileri için özel olarak hazırlanmış kredi paketlerini seçebilir ve çok daha uygun faiz oranlarıyla kredi desteği alabilirler.