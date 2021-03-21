Kamu Bankalarının Bu Kararı Vatandaşı Üzdü! İhtiyaç, Konut, Taşıt Kredisi Faiz Oranları Değişti

Dolar kurunun yükselmesi, hayat pahalılığı ve enflasyondaki artış nedeniyle Merkez Bankası yaz aylarında uyguladığı düşük faiz politikasını terk etmişti. Salgının başlangıcında ekonomiyi canlandırmak ve vatandaşlarımıza destek sunmak için yapılan bu faiz politikası vatandaşlarımızı kısa ve orta vade de oldukça rahatlattı. Fakat salgın sona ermeyince ve Merkez Bankası’nın da faizleri yükselince vatandaş destek için kredi de alamaz hale geldi.

Gelirleri azalan esnaf ve yarı zamanlı çalışmak zorunda kalan birçok işçi azalan bütçeleri için gereken desteği bankalarda bulmuştu. Merkez Bankası ise sonbahardan bu yana kademeli bir şekilde faiz artışına devam ediyor. Eski Merkez Başkanı Murat Uysal’ın görevden alınması ve yeni Başkan Naci Ağbal’ın göreve gelmesiyle başlayan faiz politikası için Mart ayı kararı da çıktı. Artan enflasyon, hızla yükselen dolar kuru karşısında Merkez Bankası’ndan Mart ayına dair yine faiz artırım kararı çıktı. Gelen 200 baz puan kararı sonrasında da bankaların faiz oranları tekrar değişti.

Özellikle vatandaşlar bu faiz artışından sonra kamu bankalarının faiz oranlarını merak ediyor. Güncel olarak 3 kamu bankasının mart ayı kredi faiz oranları;

HALKBANK

Son bir yıldır vatandaşlarımıza en çok kredi desteğinden birini sunan Halkbank’ın faiz oranları da bu süreç içerisinde yükseldi. Diğer kamu bankalarına kıyasla daha uygun faiz oranları sunan Halkbank’ın müşteri sayısı da kazancı da hızlıca artıyor. İşte kamu bankası Halkbank’ın 2021 mart ayı faiz oranları;

Halkbank ihtiyaç kredileri için vatandaşlarımıza %1,51 faiz oranı sunuyor. Taşıt kredisinde vatandaşımıza %1,54 faiz oranı sunan banka konut kredisi içinde %1,38 faiz oranı vermekte.

ZİRAAT BANKASI

Ülkenin her yerinde hatta her ilçesinde bir şubesi bulunan Ziraat Bankası açık ara en çok tercih edilen kamu bankası olma özelliğini taşıyor. Gerek çiftçiye gerek emekliye gerekse sigortalılara sunduğu birbirinden çeşitli kampanyalarla adından sıkça bahsettiren kamu bankası mart ayı kampanyalarını da güncelledi.

Bankanın tüketici kredisi için faiz oranı %1,54 oldu. Taşıt kredisi içinse banka iki farklı faiz oranı sunuyor. Kaskolu taşıt kredilerinde faiz oranı %1,54 kaskosuz taşıt kredilerinde ise faiz oranı %1,56. Son olarak da Ziraat Bankası konut kredisinde %1,37 faiz oranı sunuyor.

VAKIFBANK

Sunduğu kampanyalı konut kredisi sayesinde sık tercih edilen Vakıfbank da mart ayına yönelik faiz oranlarında değişikliğe gitti. Gelen 200 bazlık puan artırımı sonrasında banka hem taşıt hem ihtiyaç hem de konut kredisi kampanyalarını güncelledi. Fakat buna rağmen bankanın özellikle de konut kredisi için sunduğu koşullar piyasaya göre oldukça avantajlı.

Vakıfbank güncel taşıt kredisi %1,34. İhtiyaç kredisi olarak ise banka %1,42 oranla faizle üç kamu bankası arasından en düşük ihtiyaç kredisi oranını sunuyor.

Aynı zamanda banka konut kredisinde de hem kamu bankalarını hem de birçok özel bankanın önüne geçerek %1,32 gibi oldukça uygun bir faiz oranı sunuyor.

FAİZ ORANLARI DÜŞER Mİ? UZMANLAR NE DİYOR

Birçok vatandaşımız yaz aylarındaki gibi düşük faiz oranlarının tekrar gelmesini bekliyor. Konut, taşıt ya da herhangi bir ihtiyaçlarını karşılamak isteyen fakat faiz oranlarından çekinen vatandaşlarımıza ise kötü bir haberimiz var.

Uzmanlar kısa vade de faiz oranlarında bir düşüş beklemiyor. Enflasyonun tekrar tek haneli rakamları görmesi ve dolar kurunun da 6 bandının altına inmesiyle anca faiz oranlarında tekrar düşüşler gündeme gelebilir. Fakat hiçbir uzman kısa vade de yaz aylarındaki gibi çok düşük faizlerin gelmesini ön görmüyor. Merkez Bankası Başkanı Ağbal’da ekonomik istikrar için yapılması gerekenin yapılacağını bir kez daha gösterdi. O yüzden vatandaşlarımız acil ihtiyaçları için ya uygun kampanyaları yakalamaya çalışmalı ya da uzun bir bekleme süresini göze almalılar.

Merkez Bankası tarafından alınan faiz arttırımı kararı sonrasında dolar kuru düşüşe geçse de, başkan Naci Ağbal görevden alındı. Göreve getirililen yeni isim ise Şahap Kavcıoğlu oldu.