Kamu Bankalarından İkinci El Taşıt Kredisi Almak İsteyen Vatandaşlara Müjdeli Haber Geldi!

Mayıs ayının ilk günlerde faiz oranlarını birçok banka yükseltmişti. Fakat krediye olan taleplerin çok düşmesi ve bayramında yaklaşmasıyla bitlikte bankalar tekrardan faiz indirimine gittiler!

Kredi kullanmayı düşünen birçok vatandaşımız önce piyasadaki faiz oranlarını inceliyor ve bankalarından kampanyalarını göze atıyor. Bu nedenle en çok merak edilenlerden biri de güncel faiz oranları. Kamu bankaları da dahil olmak üzere ise piyasadaki her banka salgından bu yana sık sık faiz değişikliğe gider oldu. Yapılan en ufak bir değişiklik ise vatandaşlarımızın aylık taksitlerini ve toplam geri ödeme oranlarını doğrudan etkiliyor. Bu yüzden vatandaşlar da ince eleyip sık dolamaya çalışıyor. Bizde sizler için bayram öncesinde taşıt kredilerini yenilen kamu bankalarını yazdık! Taşıt kredisi almayı düşünen vatandaşlarımız için detaylar haberimizde.

KAMU BANKLARINDAN KAMPANYA FIRSATI

Kredi kullanmak isteyen vatandaşlarımız genellikle ilk önce kamu bankalarının faiz oranlarını inceliyor. Araç fiyatlarında da ise büyük bir artış yaşanmıştı. Salgın ve dolar kuru nedeniyle ikinci el piyasasında fiyatlar oldukça yükseldi. Tekrardan bir fiyat artışı yaşanmaması içinde birçok vatandaşlar yaz ayları gelmeden önce araç satın almak istiyor. Bu nedenle bizde sizler için Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın sunduğu yeni taşıt kredisi kampanyalarını derledik.

HALKBANK’TAN İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI

Kamu bankalarından biri olan Halkbank taşıt almak isteyen vatandaşlarımız için oldukça cazip fırsatlar sunuyor. Banka sıfır el araç almak isteyen vatandaşlara aylık %1,54 faiz oranları sunmakta.

İkinci el taşıt almak isteyen vatandaşlarımız içinse verilen aylık faiz oranı %1,56. Aynı zamanda taşıt kredileri için vatandaşlarımıza 60 aya kadar da vade oranı veriliyor. 50 bin lira ikinci taşıt kredisi için finansman desteği alan bir vatandaşımız 60 ay vade seçeneğinde aylık olarak 1394 lira ödemekte. Vade sonunda toplam geri ödemesi de 83 bin 650 lira oluyor.

VAKIFBANK KAMPANYALARI

Vakıfbank da vatandaşlarımıza hem ikinci el hem de sıfır araç alımlarında taşıt kampanyası sunuyor. Banka kasko değeri 120 bin lirayı aşan araçlarda bedelin 120 bin lirasına kadar olan kısmı için %70, üstü olan kısmı içinse %50’si oranında kredi kullanım hakkı veriyor.

Vakıfbank da yine vatandaşlarımıza 60 aya kadar vade oranı sunmakta. Aynı zamanda banka aylık, 3 aylık dönemler ya da tamamen değişken taksitlerle geri ödeme seçenekleri de sunuyor. Banka düzenli geliri olan ve kredi notu çok düşük olmayan her vatandaşa araç kredisi kullandırmakta. Teminat olarak ise sadece araç rehin alınmakta. Bunun harici vatandaşlardan kefil talep edilmemekte.

ZİRAAT BANKASINDAN İKİ FARKLI TAŞIT KREDİSİ

Ziraat Bankası vatandaşlarımıza iki farklı taşıt kredisi sunuyor. İsteyen vatandaşlar kaskolu dileyen vatandaşlar da kaskosuz taşıt kredisi kampanyalarından yararlanabiliyor. Bankanın vatandaşlara sunduğu vade süresi 60 ay. 60 ay dışında taşıt değerinin %80’ine kadar da kredi finansmanı veriliyor.

Kaskolu taşıt kredisi aylık faiz oranı ise %1,54. Kaskosuz taşıt kredisi aylık faiz oranı ise %1,56 olarak sunuluyor. Vatandaşlarımız başvurularını mobil şubeden, internet bankacılığından ya da direkt şubelerden yapabilirler.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021, 20:33