Kamu Bankalarından 3 ve 6 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası Duyurdu

Kamu bankaları diğer bir adıyla devlet bankaları, özel bankalara kıyasla hem daha uygun faiz oranlarıyla hem de daha uzun vade süreleriyle kredi vermektedir. Bunların yanı sıra, özel bankalar kredi çekmek isteyen kişinin çok sayıda koşulu karşılamasını beklerken, kamu bankaları vatandaşlara kredi çekebilmeleri için çok fazla şart sunmaz ve daha hızlı kredi verir. Bu nedenle, özel bankalara kredi talebinde bulunup reddedilen vatandaşlar şanslarını kamu bankalarında dener ve genellikle başarılı olurlar.

Yukarıda belirttiğimiz özelliklerinden dolayı en çok tercih edilen kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tır. Bu bankalar koronavirüs salgını süresince hazırladıkları düşük faizli ve ertelemeli kredi seçenekleri ile vatandaşlara can suyu oldu. Ekonomik olarak zor durumda olan ve paraya ihtiyacı olan tüm vatandaşlara 6 ay ertelemeli ve 0,50 faiz oranı seviyesinde krediler sunuldu.

Özellikle, koronavirüsle mücadelede alınan önlemler kapsamında işyerleri kapanan esnaflar, işsiz kalan çalışanlar ekonomik olarak çok zor günler geçirdi. Bu süreçte vatandaşın yanında olan kamu bankaları Ocak ayı itibariyle 6 ay ertelemeli kredilerine son verdi. Fakat acil nakit ihtiyacını karşılamak için düşük faizli ve ertelemeli kredi arayan vatandaşlara yine kamu bankalarından müjdeli haber geldi. 50 bin liraya kadar 3 ay ertelemeli olarak düşük faizli kredi vereceklerini açıklayan bankalar vatandaşı sevindirdi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından sunulan 3 ay sonra ödemeli 50.000 liraya kadar olan krediler, nakit sıkıntısı çektiği için bankalardan kredi çekme yoluna giren vatandaşlara adeta ilaç gibi gelecek. Bankaların sundukları kredi imkanlarını yakından takip eden ve kredi çekmeyi düşünen vatandaşlarımız için, söz konusu bankaların verdiği ertelemeli ihtiyaç kredilerine ilişkin detayları haberimizde derledik.

VAKIFBANK ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Vatandaşların tüm nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için düşük faizli kredi seçenekleri sunan Vakıfbank, bu kredilerden yararlanan vatandaşlara, kredi geri ödemelerini 3 ay erteleyebileceklerinin de müjdesini verdi. Aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli, değişken taksitli olarak 3 aydan 36 aya kadar geri ödeyebileceğiniz ihtiyaç kredisinde yalnızca yüzde 1,42 faiz uygulanmaktadır. Yani, Vakıfbank’tan 50 bin liralık bir ihtiyaç kredisi çekerseniz aylık olarak ödemeniz gereken taksit tutarı 1.869,62 lira olacaktır. Hemen başvuracağınız kredinin geri ödemeleri de Haziran ayında başlayacaktır.

HALKBANK ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Halkbank, Esnaf Destek Paketi ile birlikte esnaflara 36 ay vadeli 6 ay ertelemeli kredi desteği sağlıyor. Hatta bazı meslek grupları, Halkbank’tan tamamen faizsiz krediler de çekebiliyor.

ZİRAAT BANKASI ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Kredi notu düşük olan ancak nakit paraya ihtiyacı olan 18 yaşından büyük vatandaşlarımıza da Ziraat Bankası tarafından 50.000 liraya kadar düşük faizli kredi veriliyor. Emekliler de 100 bin liraya kadar kredi çekebiliyor. Bunun yanı sıra bazı kredilerde 6 aya varan erteleme seçenekleri de sunuluyor. Söz konusu kredilere başvuru yapmak için banka şubelerine gitmeniz veya internet bankacılığı üzerinden başvuru yapmanız gerekmektedir.

Tüm bankaların kredileri hakkında detaylı bilgi almak için resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Bu sitelerde kredi başvurunuz için gerekli olan evraklar, karşılamanız gereken koşullar, kredi ile ilgili önemli detaylar ve ödeme planları yer almaktadır. Bankaların mobil uygulamaları, internet bankacılığı veya çağrı merkezini arayarakbaşvuru yapabildiğiniz gibi, kimliğinizle birlikte şubelere giderek de başvuru yapabilirsiniz.