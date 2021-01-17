Kamu Bankalarından 0.69 Faizle Satılık Daire ve Evler!

Vatandaşlarımız yükselen faiz oranları ve ev fiyatları nedeniyle artık emlakçılar yerine bankalara yöneliyor! Bankalar artık bu devirin yeni emlakçısı konuma geldi!

Vatandaşlarımız bankalardan satışa çıkan gayrimenkullerin piyasadaki değerinin neredeyse yarısı olması nedeniyle daha çok talep gösteriyor. Bankalar da borçlarını ödeyemeyen vatandaşlarımızın ipotekli evlerini icraya çıkarıyor ve borçlarını tahsil etmiş oluyor. İcradan ev almakta isteyen vatandaşlarımı içinse kamu bankalarında satılık olan gayrimenkul ilanlarını derledik. İşte detaylar haberimizde;

Bankalardan satışa çıkan ilanlara talep ise rekor düzeyde. Ekonomideki pahalılık artan faiz oranları ve ev fiyatları derken vatandaşlarımız artık bankaların sunduğu ilanları takip etmeye başladı. Özellikle kamu bankaları olan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından satışa sunulan konutlar birçok vatandaşımız tarafından yakından takip ediliyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Vatandaşlarımız ilanları takip ederek beğendikleri gayrimenkul için, ilgili bankanın şubelerine giderek bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kamu bankalarından en çok tercihe dilen biri olan Ziraat Bankası tarafından da icra nedeniyle birçok satışa çıkmış olan arsa, işyeri ve taşınmaz gayrimenkul bulunuyor. Salgın döneminin başında ucuz kredi desteği ile konut alımlarında tarihin artışı yalanmıştı. Fakat daha sonra salgının kötüleşmesi ile bazı vatandaşlarımız borçlarını ödeyemedi bu nedenle de evleri icraya çıktı. Bankalarda bu evleri piyasa değerlerinden çok daha az bir miktara satışa sunuyor. Ziraat Bankası tarafından sunulan yeni listede ise en düşük 9 bin 400 Türk lirasından başlıyor. İşte liste ve liste yer alan bazı gayrimenkuller;

Mardin’de yer alan 6,93 metrekare işyeri ise 9 bin 400 Türk lirasından satışa çıktı. İşyeri Kızıltepe, Atatürk’te yer almakta.

Muş’ta ise 346 metrekare müstakil bir ev 12 bin 300 Türk lirasından satışa çıktı. Gayrimenkul Malazgirt, Danışmentgazi bölgesinde yer almakta.

Kırıkkale’de ise 40 metrekare apartman daire 35 bin Türk lirasından satışa sunuldu. Daire Yahşihan, Irmak bölgesinde yer almakta.

Son olarak ise hisseli bir tarla Şanlıurfa’dan satışta. 207 metrekare olan arsa ise Şanlıurfa'nın Siverek, Karakeçi bölgesinde yer almakta. Fiyatı ise sadece 900 Türk lirası.

Başvurular için önce vatandaşlarımızın Ziraat Bankası şubelerine gitmeleri ve e ihale sistemi için şifre almaları gerekmektedir. Daha sonra sisteme girmeleri ve teklif vermeleri gerekir. En yüksek teklifi veren ise taşınmazı satın almış olur.

VAKIFBANK GAYRİMENKUL İLANLARI

Kamu bankalarından biri diğeri olan Vakıfbank’ta birçok taşınmaz ilanı sundu. Vakıfbank tarafından sunulan taşınmazlarda ise en düşük fiyat 5 bin Türk lirasından başlıyor. İşte o liste;

Kastamonu ilimizin Hanönü, Yenice bölgesinde satılık arsa. Fiyatı 5 bin Türk lirası ve metrekare ise 765 metrekare.

Fiyatı 5 bin Türk lirası ve metrekare ise 765 metrekare. Osmaniye’den ise satılık gayrimenkul. Merkez, Fakıuşağı bölgesinde yer alan daire 34 metrekare, 2+0 ve 33 bin Türk lirası.

Vatandaşlarımızın başvurular için Vakıfbank şubelerine girmeleri, taşınmazın muhammen bedelinin %5 tutarın teminat bırakmaları ardından ise cep telefonları gelen şifre ile sisteme giriş yapıp teklif vermelidirler.

Eğer 30 dakika boyunca yeni bir teklif gelmezse Vakıfbank taşınmazı satılmış olarak kabul etmektedir.