Kamu Bankaları Güncel Kredi Faiz Oranları Neler? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat İhtiyaç Konut Taşıt Kredileri

Merkez Bankası ekonomide yaşanan gelişmeler nedeniyle politika faizini %17’ye kadar çıkarmıştı. Bankalarda bu nedenle konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını çok hızlı bir şekilde yukarıya çekti. Fakat bu sefer de müşteri kaybettiler. Çünkü vatandaşlarımız oldukça yükselen faiz oranlarının altında ezilmek istemediği için bankalardan ve krediden uzak durmaya başladı. Bankalar da kaybettikleri müşterilerini çeşitli kampanyalar ile tekrar çekmeye çalışıyorlar. Özel bankalar kadar kamu bankaları da bu nedenle sık sık faiz oranlarını güncelliyor ve yeni kampanyalarını duyuruyorlar. İşte 2021 güncel kamu bankaları faiz oranları;

Korona virüs salgını ile birlikte vatandaşlarımızın her alanda ihtiyaçları arttı. Gerek ihtiyaç olsun gerek taşıt gerekse konut alımlarında artık herkesin ilk aklına gelen seçenek kredi. Bankalarda müşteri kazanmak adına birbiriyle yarış içinde fırsat dolu kampanyalar sunuyorlar. Bu kampanyalardan bazıları da Kamu bankaları tarafından sunuldu. Kredi çekerken kamu bankalarını tercih eden vatandaşlarımız için üç kamu bankasının da kredi faiz oranlarını derledik.

KAMU BANKALARI KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

3 kamu bankası da bu hafta kredi faiz oranlarını bir kez daha yeniledi. Her vatandaşımız mutlaka kredisi başvurusu yapmadan güncel faiz oranlarını incelemeli ve kendilerine uygun seçeneği seçmeliler.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

En çok tercih edilen Kamu bankası bu hafta özellikle de konut kredisinde indirime gitti. Banka konut kredisi faiz oranını %1,37 olarak düşürdü.

Bankanın taşıt kredisi için verdiği faiz oranı %1,54, tüketici kredisi içinde faiz oranı yine %1,54.

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank özellikle ev alımlarında en çok tercih edilen kamu bankası. Bankanın konut ve taşıt kredisi de diğer iki kamu bankasına göre oldukça düşük.

Banka taşıt kredisi için %1,34 faiz ile en düşük faiz oranını sunan kamu bankası.

Vakıfbank konut kredisi oranı da %1,32.

Son olarak banka ihtiyaç kredisinde vatandaşlarımıza %1,42 faiz oranı ile sunuyor.

HALKBANK FAİZ ORANLARI

Son kamu bankamız Halkbank tarafından sunulan faiz oranları ise şu şekilde;

Banka ihtiyaç kredisi için %1,54 faiz oranı sunarken konut kredisi için %1,58 faiz vermekte. Taşıt kredisi için sunulan faiz oranı da yine ihtiyaç kredisiyle aynı ve %1,54.