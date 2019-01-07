"Kadın Girişimcilerin Ürün ve Hizmet Sunum Yarışması" birincisi WinnerInno

İstanbul, 7 Ocak () - Mobil inovasyon uygulaması “WinnerInno”, WEConnect International’ın düzenlediği Kadın Girişimcilerin Ürün ve Hizmet Sunum yarışmasında birincilik ödülü aldı.

WinnerInno kurucu ortağı Derya Türkkorkmaz, aldıkları ödülün kendilerini çok mutlu ettiğini, teknoloji üreten kadınlar olarak, Türkiye’den dünyaya açılmanın gururunu taşıdıklarını ve global bir marka olma yolunda hızla ilerlediklerini belirtti.

Yarışmanın jürisini oluşturan WEConnect Türkiye’nin üye firmalarından Accenture, ActionCoach, Ernst&Young, MP Hotels, P&G, Sheraton Hotels ve Türk Ekonomi Bankası yöneticilerinin yaptıkları oylamada birinciliğe layık görülen Derya Türkkorkmaz, WinnerInno’yu ve sağladığı faydaları şöyle anlattı:

“Winnerinno; yaratıcılığı teşvik eden, dijital dönüşümü hızlandıran, tüm çalışanları kapsayan, Y ve Z kuşağının düşünme modeline hitap eden, her yerden ulaşılabilen, çalışırken eğlendiren, iletişimi, verimi, inovasyonu, bağlılığı ve işveren markasını güçlendiren bu kapsamdaki ilk mobil inovasyon uygulamasıdır.

“Türkiye’de iki kadın girişimcinin 20 yıl üzeri sahip oldukları tecrübe ile yaratılmış, çok kısa bir süre içinde birçok ülkede kullanılmaya başlanmış bir uygulama haline gelmiştir.

“İstanbul, İzmir ve Londra merkezlerinin yanında ilk yurt dışı temsilciliğini Polonya’ya veren WinnerInno’nun diğer temsilcilikleri 2019 yılında Almanya ve Hollanda ile devam edecek.”