Junioshow Fuarı, 9 Ocak'ta açılıyor

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından BEKSİAD işbirliğiyle gerçekleştirilen, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün kalbinin atacağı Junioshow Fuarı, 9 Ocak Çarşamba günü kapılarını açıyor. Dünya markalarını buluşturan Fuara, 60 ülkeden binden fazla yabancı alıcı gelecek.

Bebe çocuk konfeksiyonu sektöründe Türkiye’nin üretim üssü olan Bursa’da yılda iki kez düzenlenen Junioshow Fuarı’nın 2019 yılındaki ilk buluşması başlıyor. 0-12 yaş arası bebe ve çocuk hazır giyim ilkbahar-yaz kreasyonlarının görücüye çıkacağı fuarda 200’e yakın firma stant açacak. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası liderliğinde bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe yürütülen iki ayrı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi (UR-GE) ve TÜYAP’ın yurt dışı ofislerinin çalışmaları ile 60 ülkeden alıcılar da Junioshow için Bursa’ya gelecek.

SEKTÖRÜN DÜNYA MARKASI BULUŞMASI: JUNIOSHOW

BTSO olarak kent ekonomisine değer katan ve sektörleri büyüten çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini kaydeden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Uluslarası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı’nın 9-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirileceğini kaydetti. 0-12 yaş arası bebe ve çocuk hazır giyim ilkbahar-yaz kreasyonlarının fuarda görücüye çıkacağını ifade eden Başkan Burkay, “Bursa, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe büyük bir potansiyele sahip. Sektörümüz fuarcılıkta kısa zamanda önemli bir noktaya yükseldi. Bu başarının arkasında sektörün gösterdiği mücadele büyük rol üstleniyor. Ticaret Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz UR-GE projelerimiz ile TÜYAP Fuarcılık ile ortak yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde binin üzerinde iş insanını Bursalı firmalarımızla buluşturacağız. Sektörümüzün buluşma noktası olan Junioshow, sadece ülkemizde ve bölgemizde değil, dünya tarafından kabul edilen bir fuar haline geldi” dedi.

YENİ İŞBİRLİĞİ KAPILARI ARALANIYOR

BTSO Başkanı Burkay, fuarın bebe ve çocuk konfeksiyonu üretimi yapan firmaların rekabetçiliğine ve ihracatına büyük güç kattığını söyledi. Bursalı firmaların Türkiye bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminin yüzde 80’ine yakınını tek başına karşıladığını hatırlatan Burkay, Ar-Ge ve tasarım unsurlarıyla oluşturulan bir ürünü marka haline getirmenin en önemli yollarından birinin fuarlar olduğunu kaydetti. İbrahim Burkay, “Küresel Fuar Acentesi, Ticari Safari ve Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle devam eden UR-GE projelerimizle firmalarımızın küresel arenada söz sahibi oyuncular haline gelmesini istiyoruz. Sektörümüz bu ilk fuarla 2019'a daha moralli başlayacak” dedi.

İLKBAHAR-YAZ KREASYONLARI

Yerli ve yabancı bebe-çocuk konfeksiyonu sektörünü bir araya getiren fuarı değerlendiren TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Geçtiğimiz yıl Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleştirdiğimiz Junioshow fuarları çok başarılı geçti ve sektörde büyük ses getirdi. Kurulan iş bağlantıları ile hem bölge hem de ülke ekonomisine katma değer sağladık. Bu yıl da yoğun tanıtım çalışmaları ile hazırlandığımız Junioshow Fuarı’nda, 4 salondan oluşan 30 bin metrakare kapalı alanda, yerli üreticilerin ağırlıklı olduğu 200’e yakın firma yine fuara özel dekor stantlarda yer alırken, 0-12 yaş bebe ve çocuk hazır giyim sektörünün ‘ilkbahar-yaz kreasyonları’ organizasyonda görücüye çıkacak. Yabancı alıcıların Türkiye’de üretilen ürünleri yerinde inceleme fırsatı bularak önemli anlaşmalara imza atacakları fuar, Bursalı üretici firmaları Ar-Ge çalışmalarını artırmaya, teknolojiye yaptıkları yatırımları geliştirmeye teşvik ediyor” dedi.

JUNIOSHOW SEKTÖRÜ HAREKETLENDİRDİ

Fuar boyunca sektörün kalbinin Bursa’da atacağını belirten BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ise, “Her yıl üzerine katarak gelişen fuarımız, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe ülkemizin üretim üssü konumunda bulunan şehrimizin marka değerini güçlendiriyor. Yerli ve yabancı alıcılar, fuarımızda ilkbahar-yaz sezonunun ürünlerini bulabilecekler. Tekstilin başkenti konumunda olan Bursamız, Junioshow gibi sektörel fuarlarla da adından söz ettirmeye devam edecektir. Sektörümüze önemli katkıları bulunan Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın kıymetli Başkanı İbrahim Burkay ve ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

JUNIOSHOW DEFİLESİ

Katılımcı firmaların fuara özel hazırladıkları yeni koleksiyonlarından oluşan Junioshow Defilesi, 9 Ocak Çarşamba ve 10 Ocak Perşembe günü 14.00-15.00 saatleri arasında güney fuaye alanında gerçekleşecek. Defilede firmaların ürün gamına göre özel hazırladıkları trend ürünler, “90’larda Çizilmiş’’, ‘’Piknik’’, ‘’Kaykaycı Çocuk’’, ‘’Babam Gibi’’, ‘’Dans Provası’’, ‘’Meleklerin Hediyesi’’, ‘’Küçük Trendsetter’’, ‘’50’li Yıllar” konseptlerinde küçük mankenlerin dans gösterisi eşliğinde izleyicilerin beğenisine sunulacak.



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