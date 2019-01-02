JP Morgan: OPEC üretim kısıntısını sürdürmezse fiyatlar düşük kalır

İstanbul, 2 Ocak () - JP Morgan'ın Asya Pasifik petrol ve gaz bölümü başkanı Scott Darling, OPEC üyesi ülkelerin petrol üretimini kısma taahhütlerini tüm yıl boyunca yerine getirmemeleri halinde Brent fiyatının destek bulmakta zorlanabileceğini...

JP Morgan: OPEC üretim kısıntısını sürdürmezse fiyatlar düşük kalır

İstanbul, 2 Ocak () - JP Morgan'ın Asya Pasifik petrol ve gaz bölümü başkanı Scott Darling,
OPEC üyesi ülkelerin petrol üretimini kısma taahhütlerini tüm yıl boyunca yerine getirmemeleri halinde Brent fiyatının destek bulmakta zorlanabileceğini ve fiyatların uzun süre düşük kalacağını savundu.
Darling, "Eğer üretim kısıntısı taahhütü yılın tamamına uzatılmaz  ise Brent fiyatları bizim 2019 için 55 dolar/varil civarı olan "düşük  fiyat senaryomuz" etraında dolaşabilir" diye konuştu.
OPEC ve müttefikleri 2019 yılının ilk 6 ayında günlük ham petrol  üretimini 1.2 milyon varil kısmaya karar vermişlerdi.

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