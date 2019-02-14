JP Morgan kendi kripto para birimini piyasaya sürmek için çalışmalara başladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Şubat () - ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan kendi kripto para birimini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

CNBC’de yer alan habere göre bankanın, “JPM Coin” ismi verilen söz konusu kripto para biriminin müşteriler arasındaki toptan satış ödemelerinde kullanılması amacıyla test aşamasında olduğu belirtilirken, JP Morgan blockchain yetkilisi Umar Farooq, kurumsal adaptasyonun artmasıyla JP Morgan’ın kripto para birimleri ödeme sistemini cihazlara dayalı ödemelerde de kullanmasının gerekebileceğine dikkat çekti ve normalde havale yoluyla büyük müşterilere yapılan ve bazen bir günden uzun süren uluslararası ödemelerin söz konusu projeyle günün her saatinde gerçekleşebileceğini belirtti. Söz konusu denemelerin başarılı olması durumunda JPM Coin bankacılıkta dijital para birimleri kapsamında ilk uygulama olacak.

Blockchain teknolojilerini en çok eleştiren isimlerden olan JP Morgan CEO’su Jamie Dimon, Ocak ayında yaptığı açıklamalarda kripto para birimlerinin yalnızca “kapitalizm sonrası bir distopyada” işe yarayabileceğini söylemişti.



