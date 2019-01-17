JP Morgan: ABD hükümetinin kapalı kalması büyümeyi sıfıra indirir

Gonca Yağcı / İstanbul, 17 Ocak () - ABD merkezli JP Morgan'ın İcra Kurulu Başkanı Jamie Dimon, ABD federal hükümetindeki kapanmanın sürmesinin, ülkedeki ekonomik büyümeyi "sıfıra düşüreceği" uyarısı yaptı.

CNBC’nin haberine göre Dimon, geçen yılın son çeyreğindeki ekonomik sonuçları paylaşmak üzere düzenlediği basın toplantısında konuşan Dimon, ABD hükümetinin bir bölümünün bu yılın ilk çeyreğinde de kapalı kalması durumunda, dünyadaki en büyük ekonomisinin büyüyemeyeceğini söyledi ve ekledi:

"Amerikan federal hükümetin 31 Mart’a kadar kısmet kapalı kalmasının devam etmesi halinde ülkedeki büyüme sıfıra inecek. Bununla baş etmek zorundayız. Bu konu her şeyden önce siyasi bir konu."

ABD'de federal hükümet, Meksika sınırına örülen duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonucunda geçen 22 Aralık’ta kapandı.

Kongre ve Beyaz Saray yeni bir bütçe üzerinde anlaşamadığı için ödeneksiz kalan federal kamu kuruluşları, faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.