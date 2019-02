Jim Rogers: Trump yeniden seçilmek için ticaret savaşlarını körükleyecek

Erkan Öz / İstanbul, 22 Şubat () - Ünlü yatırımcı Jim Rogers, ABD başkanı Donald Trump’ın 2020 yılında yapılacak seçimleri kazanmak için ticaret savaşlarını daha da alevlendireceğini söyledi.

Dünyanın ilk uluslararası hedge fonu Quantum Fund’un kurucularından olan Rogers, yeni çıkan kitabı hakkında the Japan Times’a açıklamalarda bulundu.

ABD ve Çin’in yakın zamanda yeni bir ticaret anlaşmasına varacağını ve bunun piyasaları coşturup ticari ilişkileri arttıracağına işaret eden 76 yaşındaki Rogers, ancak, bu güzel günlerin kısa vadeli olacağını, ABD ekonomisinin yavaşlama sinyali verdiği bir ortamda seçime gidecek olan Trump’ın 2020’de kazanabilmek için tekrar ticaret savaşı silahına sarılacağını ileri sürdü ve ekledi:

"Bu yıl sonunda ya da gelecek sene, Dünya ekonomisinde işler kötü gitmeye başladığında ve Amerika da bundan olumsuz etkilendiğinde, 2020’de seçimlere giden Trump şöyle diyecek: 'Bu heriflerin kafasını ezmemiz lazım.' İşte o zaman Çin, Japonya ve diğer ülkeler ticaret savaşlarının etkilerini çok daha fazla hissedecek. Çünkü Trump bunun kendisine seçimleri kazandıacağına inanıyor."

Halen Rogers Holdings’in Başkanlığını yürüten Rogers, yeni kitabı "Japonya’nın Geleceği ve Para Akışı Üzerinden Okunacak Dünya"nın tanıtımı için Japonya’da bulunuyor.

The Japan Times’a göre Rogers kitapta görülmemiş küresel borç yığılması nedeniyle önümüzdeki 1-2 yıl içinde felaket düzeyde bir ekonomik çöküş öngörüyor.

Küresel toplam borç miktarı 2008 krizinden bu yana yüzde 43 ya da 75 trilyon dolar artışla yaklaşık 250 trilyon dolara ulaştı. Dünyanın en büyüğü olan ABD ekonomisinin bir yıllık üretimi 22 trilyon dolar, Türkiye’nin üretimi ise 0.8 trilyon dolar dolayında. Dünyanın bir yıllık üretimi ise 80 trilyon dolar düzeyinde.

The Japan Times’a göre Rogers kitabında Japonya için de karanlık bir gelecek öngörüyor. Ünlü yatırımcıya göre, dünyanın en yüksek oranlı devlet borcu, azalan nüfus ve göçmenlerin kabul edilmemesi ülkenin en önemli dezavantajları.

Rogers ayrıca merkez bankalarının "aşırı" para basma politikalarını "delilik" olarak nitelendirdi.