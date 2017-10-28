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Jeff Bezos yeniden dünyanın en zengini oldu !

ABD'li girişimci e-ticaret devi olan Amazon'un kurucusu olan Jeff Bezos Bill Gates'i geride bırakarak yeniden dünyanın en zengin adamı oldu.Peki dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos kimdir ?

28 Ekim 2017 Cumartesi 01:23
Jeff Bezos yeniden dünyanın en zengini oldu !

ABD'li ünlü girişimci ve e-ticaret devi Amazon'un kurucusu olan Jeff Bezos , Bill Gates'i geride bırakarak yeniden dünyanın en zengin adamı oldu.E-ticaret devi Amazon'un geçen seneye oranla bu sene gelirinin %34 artış göstermesiyle şirketin hisse senetlerine yoğun bir talep oldu.New York borsasının açılışla birlikte  3 saat içerisinde Amazon hisseleri toplamda yüzde 13,3 prim yaptı.Bir rekor kırılarak hisse başına değeri 1.001 dolara kadar tırmandı.

53 yaşındaki Jeff Bezos ,  Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesi'ne göre 92,8 milyar dolar servetle dünyanın en zengin adamı oldu. 90 milyar dolar servete sahip olan Microsoft kurucusu Bill Gates'i geride bıraktı.

PEKİ DÜNYA'NIN EN ZENGİN ADAMI JEFF BEZOS KİMDİR ?

Jeffrey Preston "Jeff" Bezos Amazon.com'un kurucusu olan Amerikan girişimci ve iş adamı. E-ticaretin gelişmesine büyük katkı sağladı. Amazon.com onun yönetiminde dünyanın en büyük ve örnek alınan internet satışı şirketi oldu. 12 Ocak 1964 (53 yaşında) yılında  Albuquerque, New Mexico, ABD'de doğdu.Şuan için net serveti 92,8 milyar dolar olarak belirlenmiştir.
 

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