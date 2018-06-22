Japonya’nın en büyük kripto para birimi borsası işlemlerini durdurdu

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Haziran () – Japonya’nın en büyük kripto para birimi borsası bitFlyer, kara para aklamanın önüne geçme ve Müşterini Tanı (Know Your Customer – KYC) sistemlerinin revize edilmesi çalışmaları nedeniyle, yeni hesap kayıtlarını bir süreliğine durdurduğunu açıkladı.

Japonya yönetimi ve yerel finans kurumlarının kripto para birimleri borsalarının altyapılarını geliştirmelerine yönelik açıklamalarının ardından bitFlyer harekete geçti.

Japon finans yetkilileri, 16 Haziran’da G-7 ülkeleri tarafından Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü bünyesinde kurulan Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu’na (FATF) kripto para birimleri borsalarında uluslararası kapsamda geçerli olacak regülasyonlar talebinde bulunmuştu.

Japonya Finansal Hizmetler Ajansı’ndan (FSA) yapılan bir açıklamada şöyle denildi:

“Japonya’nın bu problemin üstünden tek başına gelmesi neredeyse imkansız. Kripto para birimleri ticareti yalnızca yerel olarak gerçekleşse veya gözetim geliştirilse de, kara para aklamak için söz konusu önlemler yeterli değil.”

Durumun hassasiyetini ve uzun yıllardır kripto para birimlerinin büyük bir destekçisi olan FSA’nın duruma olan bakış açısını anlayışla karşıladığını belirten bitFlyer ise yönetimin gerekli gördüğü gözetimlerin yapılması ve altyapının yeniden inşa edilmesi için çalışmalara başlandığını duyurdu.