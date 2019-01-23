Japonya Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

İstanbul, 23 Ocak () - Japonya Merkez Bankası (BoJ), bu ayki toplantısında faiz oranını, beklendiği gibi değiştirmedi.

BoJ'un faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranının "yüzde -0.10" olarak kalmasına karar verildiği belirtildi.

BoJ 2018 yılına ilişkin ekonomik büyüme öngörüsünü, Ekim ayında belirlediği yüzde 1.4 düzeyinden yüzde 0.9 düzeyine çekti.

BoJ faizi en son 2016 yılı Ocak ayında "yüzde 0.0 -0.10" aralığından bugünkü eksi düzeyine indirdi ve sonraki 22 toplantıda bir değişikliğe gitmedi. Japonya'da tüketici fiyatları yıllık yüzde 0.3 düzeyinde bulunuyor.