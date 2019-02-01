Japonya İmalat PMI Aralık’ta 50.3’e geriledi, işsizlik yüzde 2.4 düzeyinde

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Şubat () – Japonya Nikkei İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Aralık ayındaki 52.6 düzeyinden Ocak’ta, Ağustos 2016’dan bu yana görülen en düşük düzeyine, 50.3’e geriledi.

IHS Markit’in açıkladığı veriyle ilgili IHS Markit Ekonomisti Joe Hayes, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Japonya İmalat PMI verisi, ihracat siparişlerinin son iki buçuk yılda görülen en keskin hızla düşmesiyle 2019’un başında küresel ticaret döngüsü için kötü haberler getirdi.

“Anekdotsal kanıtlar, yarı iletkenlerin kullanıldığı ürün satışlarındaki düşüşün diğer Asyalı ihracatçılar için de kötü bir durum oluşturduğunu gösteriyor. Bu süreçte, toplam talebin Eylül 2016’dan bu yana ilk kez düşmesiyle, iç piyasalar da zayıflık belirtileri gösterdi.”

Japonya’nın takvim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı da Kasım ayındaki yüzde 2.5 düzeyinden hafif düşerek Aralık’ta yüzde 2.4’e geriledi.

Japonya genelinde çalışan kişi sayısı Aralık’ta, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.7 artarken, işsiz kişi sayısı da aynı dönemde yıllık yüzde 8.6 düştü. Başvuruların mevcut işlere oranı da Aralık’ta, bir önceki aya göre değişmeyerek ve beklentileri karşılayarak yüzde 1.63 oldu.