Japon kabinesi ve BoJ piyasada istikrarı sağlamaya kararlı

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Ocak () – Yen’in dolar karşısında Mart ayından bu yana en yüksek düzeyine yükselmesiyle Japon piyasasında görülen hızlı düşüşün ardından, Japonya Maliye Bakan Yardımcısı Masatsugu Asakawa, gerektiği takdirde uygun önlemlerin alınacağına dikkat çekti ve piyasada spekülatif eylemler olabileceği uyarısında bulundu.

Asakawa piyasalarda, bazı platformlarda oldukça güçlü olan hareketlerin “oldukça volatil” ve endişe verici olduğunu belirtirken, G7 ve G20 üyelerinin söz konusu durumda işbirliği yapmayı kabul ettiklerini söyledi.

Asakawa, ABD ve Japonya arasındaki alım-satım farkının, değer artışının altında olduğunu vurgularken, söz konusu düşüş Noel tatilinde olmuş ve likidite oldukça düşük gerçekleşmişti. Asakawa, ABD-Çin arasındaki ticari gerilimlerin söz konusu düşüşteki tek etken olmadığını da ekledi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), Maliye Bakanlığı ve Finansal Hizmetler Ajansı, döviz ve borsalardaki istikrarsızlığın tartışıldığını belirtirken, BoJ Guvernörü Haruhiko Kuroda, yönetim işbirliğiyle, “sabırla ve ısrarla” bir para politikasının uygulamaya konulacağını vurguladı ve “beklenmedik” küresel gelişmelere dikkat çekti.