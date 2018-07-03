Japon GMO'dan yeni kripto para madencilik cihazı

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Temmuz () – Japonya merkezli internet teknolojileri şirketi GMO, 7nm ASIC çipleriyle donatılmış ve Bitcoin madenciliğinde kullanılan yeni cihazını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Piyasaya sürülecek olan yeni modelin, daha yüksek bir hash rate’e (belirli bir süre içinde, bir Bitcoin sağlayıcı tarafından yapılan çıkarımların sayısı) ulaşabileceği söylenirken, ayrıca yeni cihazın “hash gücü iyileştirme özelliği” de bulunuyor ve bir önceki modelle aynı fiyatta satışa çıkacağı iddia ediliyor.

GMO Internet Group tarafından piyasaya sürülecek olan GMO miner B3 adı verilen cihazın, “SHA256 kripto para birimi, Bitcoin ve Bitcoin Cash madenciliği eylemleri” gerçekleştirebilen düşük elektrik tüketimi olmasına rağmen yüksek üretim gücüne sahip “7nm process GMO72b” çipleriyle donatıldığı belirtildi.

Şirket açıklamasında cihazın bir önceki modeli B2’nin saatte 24TH hash gücüne sahipken, yeni B3 modelinin saatte 33TH hash gücüne shaip olduğu belirtildi.

Yeni cihazın bir önceki modelle aynı fiyatta satışa çıkacağı belirtiliken, Temmuz ayı itibarıyle B2 modelinin 1,999 dolara satıldığı ve yeni modelin bu fiyatta satışa çıkmasının beklendiği vurgulandı.