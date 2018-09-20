Izvestia: Rusya’da "kripto para birimi" yasal belgelerden kaldırıldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Eylül () – Rusya’da “kripto para birimi” ifadesi bütün yasal belgelerden kaldırıldı.

Rusya’da kripto para birimlerine ilişkin uygulamaya konulması beklenen regülasyonların çeşitli nedenlerle ertelenmelerinin ardından, “dijital finansal varlılar” üzerine hazırlanan yasanın Ekim’de tartışmaya sunulması ve yıl sonuna dek uygulamaya konulması bekleniyor.

Regülasyonlar dışında kripto para birimleri ifadesi kullanımını değiştirmeyi hedefleyen yetkililerin, bunun yerine Izvestia’da yer alan habere göre ifadeyi kaldırdığı iddia edildi.

Rusya yönetiminin kripto para birimleri yaklaşımları kapsamında kripto para birimleri madenciliği konusuna da değindiği belirtilirken, Izvestia’da yer alan haberde, daha önce söz konusu aktiviteyi kripto para birimi üretim süreci olarak tanımlayan Rusya Yönetimi, yasa taslağında kripto para birimleri madenciliği tanımını “sermaye yatırımlarını arttırmak için kripto para birimlerinin piyasaya sürülmesi” olarak değiştirdi.