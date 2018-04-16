İZTO tarihinde ilk kez iki kadın aynı komiteden meclise girdi

İstanbul, 16 Nisan () - İzmir Ticaret Odası (İZTO) seçimlerinde, 133 yıllık Odanın tarihinde ilk kez; iki iş kadını aynı komiteden meclise girdi.

52’inci Reklam, Kamuoyu, Açıkhava ve Organizasyon komitesinden birlikte seçime giren Filiz Avcı Belet ve Nuray Eyigele İşleyen zorlu yarıştan başarıyla çıktı.

İlklerin kentinde bir ilk daha başarmak

Filiz Avcı Belet ve Nuray Eyigele İşleyen; meslek teşkilatlarında temsil hakkını elde etmelerini değerlendirirken, son dönemde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenen ve meclis temsilciliği yapan Belet İzmir'in ilklerin kenti olduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir, Cumhuriyet tarihinin ilk ekonomi kongresini toplayan kenttir ve İZTO da iş dünyasının gelişimine yönelik sayısız başarılı işe ve projeye imza atmış örnek bir kuruluştur.

“Üstelik İzmir ilk kadın bakanı, kadın rektörü, baro başkanı, diş hekimi ve ilk kadın modacıyı çıkaran bir kenttir. Meslek kuruluşumuzun tarihine geçmiş olmak onur verici. Bu tablonun güçlenmesi için, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Filiz Avcı Belet, bundan sonraki süreçte de üzerlerine düşeni yapacaklarını belirterek 52’inci grubun kadınlara verdiği değere ve kendilerine inanan meslektaşlarına da teşekkür etti. Mahmut Özgener başkanlığındaki İZTO yönetimine başarılar dileyip, yeni dönemin hayırlara vesile olmasını diledi.

“Değer yaratanlara fırsat verin”

Fuarcılık sektörünün önemli isimlerinden Nuray Eyigele İşleyen, “Toplumsal hayatın her alanında ve STK’larda ‘önce insan’ diyerek kadın ve erkeğin her alanda temsil edilmesi, sorunların çözüm anahtarıdır. Dünya nüfusunun yarısını temsil eden kadınların STK’larda ve yönetim kademelerinde yer almaları gerekmektedir’’ dedi. (Fotoğraflı)