İzmir’e 850 milyon liralık yaşam merkezi

Sinem ERYILMAZ – Hüseyin ÇAKMAK / İZMİR, () – İZMİR merkezli Folkart Yapı 850 milyon liralık yatırımla başlattığı yeni projesini tanıttı.

İzmir’in en merkezi noktasında Alsancak ile Halkapınar arasında, İzmir Körfezi’nin tam karşısında, her noktasından panoramik körfez manzarasına sahip bir konumlanma ile hayata geçirilen Folkart Vega’nın lansmanı İzmir’de bir otelde gerçekleştirildi.

‘Şehrin en iddialı ve en parlak projesi’ olarak adlandırılan Folkart Vega, ‘uygun fiyat’ ve ‘kolay ödeme imkânları’ vaat ediyor. Daire fiyatlarının 445 bin liradan başladığı bu gayrimenkul projesinde metrekare fiyatları ise 6 bin liradan sunuluyor. Ayrıca peşin ödemelerde de yüzde 20 indirim uygulanıyor. Yüzde 25 peşinat verip yüzde 75'lik kısım için ise 24 ay vade farksız ödeme imkânı sunulan projede, yüzde 50 peşin ödenmesi halinde ise 48 ay taksit fırsatı tüketicinin karşısına çıkıyor.

“YENİ YATIRIMIN HEYECANINI YAŞIYORUZ”

Projede şehir hayatı ile bütünleşen, kullanıcılarına tüm günlük ihtiyaçlarını doğru bir kurgu ile sunabilen, sadece sayfiye yerlerine özgü dinlenme ve açık alanları ile yaşayanların günlük hayatlarına dokunabilen bir yaşam kurgusu hedeflendiğinin altını çizen Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak şunları ifade etti:

"Toplam 850 milyon liralık yatırım değerine sahip, 150 bin metrekare alana kurulacak ‘İzmir’in yeni yıldızı’ sloganıyla yola çıktık. İzmir’in yıldızı olacağına inanıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız projeler içinde en güvendiğimiz profesyonel proje diyebilirim. Bütün tecrübelerimizi aktardığımız bir proje oldu.”

ÖN SATIŞLARDA 5’TE 1’LİK TALEP

Projenin ön satışa çıkmasının 20 gün sonrasına kadar yüzde 21’e varan talep toplama oranına ulaştığını ifade eden Sancak, “Ciddi anlamda bir beğenilme var. Bu da bizim emeklerimizin boşa gitmediğini gösteriyor. Zor süreçlerden geçerken tercih edilmemiz bizi mutlu ediyor” dedi.

“GÜVEN SATIŞLARIMIZI ARTIRIYOR”

Gayrimenkul sektörün güvene dayalı bir sektör olduğunu belirten Sancak, “Gösterdiğiniz maketi ‘3 yıl sonra teslim edeceğim’ diyorsunuz. İnsanlar da parasını veriyor ve bekliyor. Bu yüzden size güven duymaları lazım. Bu krizlerden fırsatla çıkmanın aslında bir örneği bu. Bizim için şu mevcut durum fırsata dönüştü. İnsanların bize olan güveni tercih edilmemize neden oldu ve son aylarda satışlarımıza ciddi anlamda hareketlilik geldi. Bu da bizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

(GÖRÜNTÜLĞÜ-FOTOĞRAFLI)