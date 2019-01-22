İZBAN'da aylar sonra uzlaşma

İZMİR'de raylı sistem ile yolcu taşımacılığı yapan İZBAN'da, işveren ile işçi sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, yüzde 26 oranında artış ile sonuçlandırıldı. İşçilerin örgütlü olduğu Demiryol- İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hüseyin Ervüz, ücretler ile sosyal haklara yönelik artışların çok kötü olmadığını, ancak imzalanan sözleşmenin, personelin yola çıkış nedenini karşılamadığını söyledi.İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığında işletilen İZBAN'da, geçen temmuz ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, 7 ay boyunca devam etti. Toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması üzerine, Türk-İş'e bağlı Demiyol-İş Sendikası İzmir Şubesi'ne üye 343 personel, 10 Aralık 2018'de greve başladı. Bir ay boyunca, trenler sefere çıkmadı. İşveren, grevin başladığı ilk hafta, yolcu yoğunluğunun yaşandığı 06.00-11.00 ile 16.00-22.00 saatleri arasında, grev dışında kalan personelden emekli makinistler ile tren seferlerini sürdürdü. Sendikanın, 'grev kırıcılığı' ile suçladığı ve işverene karşı açtığı davada, Karşıyaka 1'inci İş Mahkemesi, seferlerin durdurulmasına karar verdi. Grev devam ederken, 8 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı ve grev 2 ay süresince ertelendi.AYLAR SONRA UZLAŞMAGrevin ertelenmesinin ardından, İZBAN personeli yeniden seferlere başladı. Bu sırada, işveren ile sendika arasında da görüşmeler devam etti. İZBAN yönetimi, 27 Aralık'ta işçilere teklif ettiği yüzde 26'lık teklif kabul görmeyince, o dönemde bu teklifini geri çekti. Grevin ertelenmesinin ardından, işveren geri çektiği yüzde 26'lık teklifi bir kez daha masaya koydu. Sendika, yüzde 26'lık teklifi kabul etti.Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, toplu iş sözleşmesinin Yüksek Hakem Kurulu'na (YKH) götürülmemesi için uzlaştıklarını söyledi. Ervüz, "Biz ya Yüksek Hakem Kurulu'na gidecektik ya da imzalayacaktık. İmzaladık. İstediğimiz sonucu elde edebildik mi? Hayır. Yüzde 65-70 oranında istediğimizi elde ettik. Ama en azından bazı şeylerin yolu açıldı. Sosyal yardımlarda en düşük haklar, yüzde 33 oranında zam gördü. Ücretler yüzde 22 ile yüzde 30 arasında zam gördü. Çok kötü değil ama yola çıkış nedenimizi karşılamadı" dedi.İZBAN ile sendikanın imzaladığı toplu iş sözleşmesi, 2 yılı kapsıyor.FOTOĞRAFLI