"İYH Türk müteahhitlerine dışarıda önemli kapılar açacak"

Gökhan Artan / İstanbul, 14 Ekim () - İstanbul Yeni Havalimanı (İYH) konsorsiyumunda yer alan Limak Yatırım Havalimanları Direktörü Haldun Fırat Köktürk, “İYH, Türk müteahhitliğine yurt dışında önemli kapılar açacak. Limak olarak bizle iş birliği yapmaya Çin ve diğer Uzakdoğu ülkeleri ile Rusya’dan ciddi ilgi var. Çinli ortaklar bazı projelere beraber girmek istiyorlar özellikle Avrupa’daki bizim uzmanlığımızdan dolayı bazı projeler için finansal partnerların ilgisi var” dedi.

Şirketin yurt dışındaki havalimanı projeleri ile ilgili ’ya yaptığı açıklamada, inşaat ve işletme olarak ilgilendikleri projeler olduğunu dile getiren Göktürk, “Hindistan’da, Avrupa’da takip ettiğimiz projeler var. Yine işletme olarak Doğu Avrupa’da gündemde olan havalimanları ilgimiz dahilinde. Ortadoğu’da da Limak olarak çok ciddi projelere imza atıyoruz. Burada da hükümetlerden bizim operasyonla ilgili tecrübemize ilgi var. Bir ara japonrya ile ilgilendik ama süreç kısaydı olmadı” dedi.

“Dünya bizimle beraber iş yapmak istiyor”

Limak ile iş yapmak için dünyadan büyük ilgi olduğunun altını çizen Haldun Fırat Köktürk, "Çinli ortaklar bazı projelere beraber girmek istiyorlar özellikle Avrupa’daki bizim uzmanlığımızdan dolayı bazı projeler için finansal partnerların ilgisi var. Bizimle iş birliği yapmaya, tecrübemizden dolayı sadece Çin değil Uzakdoğu’ndan diğer ülkelerden fonlardan ilgi var. Özellikle Rusya’dan ciddi ilgi var. Rusya’da ciddi projeler yaptık orada da tanınırlığımız arttı. Havacılıkta ciddi bir artı değer yarattığımızı düşünüyorum. İşletmesini yaptığımız Kosova’nın tek uluslararası havalimanı Priştine Adem Yaşari Havalimanı’nda önemli bir yere geldik. Limak Kosova'da çok saygı duyulan bir şirket ve bunu da genişleterek sürdürmeyi düşünüyoruz. Kosova da olabilecek her türlü yatırıma biz açığız. İlişkilerimiz de iyi seviyede gidiyor ve bu şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

“Limak’ın marka değerini daha yukarı taşıyacağız”

Köktürk, Limak olarak havacılıkta çok iyi bir yere geldiklerini ve ciddi bir birikim yarattıklarını söyledi ve ekledi: “Limak Havacılık Hizmetleri Enstitüsü (LimakASI) gibi projelerle de çalışan profilimizi genişletiyoruz. Bu sayede çok ciddi bir açılım yapacağız. Havacılık çok ciddi büyüyen bir sektör. Kosova’daki varlığımızı İstanbul Yeni Havalimanı açıldıktan sonra sinerji ile de daha ilerletmek istiyoruz. Yaptığımız tüm operasyonlar başarılı oldu. Afrika’da olsun Kosova'da olsun yine Sabiha Gökçen’de çok büyük başarı yakalamıştık. Limak’ın havacılıkta bir marka olduğunu herkes kabul ediyor. Biz de bu marka değerini daha yukarı taşıyacağız.”

“İYH yurt dışında bize önemli kapılar açacak”

Limak olarak bugüne kadar üstlendikleri işleri zamanında ve bütçesi dahilinde tamamlamış olmalarının yanı sıra konsorsiyum ortaklığını yaptıkları İstanbul Yeni Havalimanı’nın (İYH) Türk müteahhitliğine yurt dışında önemli kapılar açacağını dile getiren Haldun Fırat Köktürk, “En büyük işleri zamanında ve bütçesinde bitirmek çok önemli bir şey. Havalimanı konusunda üst yapı ve altyapı üzerinde bizim Türk müteahhitlerinin altından kalkamayacağımız bir proje olduğunu düşünmüyorum. Bir sürü alt yapı projemiz var. Dünyada olabilecek her türlü büyüklükte projeleri başarıyla yapabiliriz.Türkiye’nin müteahhitlik başarısından kaynaklanan bir şey. Hayal bile edilemeyecek sürelerde havalimanı inşaatları tamamladık. Senegal örneğini verelim 8.5 yılda bitmeyen proje vardı. Biz bitirdik. Senelerdir Berlin’de Brandenburg açılamadı. İYH gibi bir projeyi zamanında açmak bizim için çok büyük bir kazanım olarak düşünüyorum.Biz katıldığımız her fuarda her toplantıda özellikle yeni havalimanı ile ilgili çok soru geliyor” diye konuştu. (Fotoğraflı)